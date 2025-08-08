Ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική Παίδων από την Λετονία στην πρεμιέρα του Eurobasket U16

Η Εθνική Παίδων βρέθηκε στο +17 κόντρα στην Λετονία, ωστόσο ένα επιθετικό μπλακ άουτ ήταν αρκετό για να γνωρίσει τελικά την ήττα στην πρεμιέρα του Eurobasket U16 με 74-68.

Η Εθνική Παίδων παρά το έφτασε να προηγηθεί και με 17 πόντους, ηττήθηκε από τη Λετονία με 74-68 στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ U16 στην Τυφλίδα. Αύριο (9/8, 20.00) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ρουμανία.

Ο Δημήτρης Μισιακός είχε ζητήσει ένα δυνατό ξεκίνημα από τους παίκτες του στην πρεμιέρα και αυτό του έδωσαν. Έξι συνεχόμενοι πόντοι από τον Ζούπα οδήγησαν στο 0-6 σε ένα λεπτό αγώνα με την Ελλάδα να πιέζει από την αρχή στην άμυνα. Μανής και Παπαϊωάννου τον ακολούθησαν επιθετικά για το 3-14 (4’20’’). Τα τρίποντα των Παπαϊώαννου και Σιγάλα οδήγησαν στο +15 (13-28, 8’50’’) με την ελληνική ομάδα να παλεύει για κάθε μπάλα σε κάθε φάση. Στο τέλος της πρώτης περιόδου η Λετονία μετρούσε ήδη εννέα λάθη!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε στο +17 (24-41, 14’), πριν οι τυπικά γηπεδούχοι αρχίσουν να αντιδρούν, πηγαίνοντας πιο δυνατά στα ριμπάουντ και χωρίς να διστάζουν στην επίθεση. Πλησίασαν (36-41, 19’10’’) με την Ελλάδα να βλέπει να αποχωρεί με ενοχλήσεις στο γόνατο ο κορυφαίος της επιθετικά παίκτης, ο Ζούπας και το πρώτο ημίχρονο να κλείνει 39-41.

Η Λετονία κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (47-47, 24’) με την Ελλάδα να ξαναπαίρνει το προβάδισμα άμεσα (49-53 στο 27’10’’, 52-55 στο 28’45’’), αλλά βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ λίγο μετά την έναρξη της τέταρτης περιόδου (58-55, 32’20’’) από το «γκολ φάουλ» του Πόγκινς. Η διαφορά έφτασε και στο +7 (62-55, 33’25’’), ενώ στο σημείο αυτό οι βολές ήταν 2/3 για την Ελλάδα και 17/28 για τη Λετονία.Ζούπας και Ιωαννίδης μείωσαν (62-61, 35’20”). Με τρία λεπτά στο ρολόι ο Μανής χρεώθηκε με πέμπτο φάουλ (66-61, 37′), ο Παπαϊωάννου μείωσε (66-63, 37’15”), ο Ζούπας έγραψε το 68-64 (38’15”), αλλά η Λετονία κράτησε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με το τελικό 74-68.

Διαιτητές: Τσεκαρέλι (Γαλλία), Κράιντς (Σλοβενία), Λάας (Εσθονία)

Δεκάλεπτα: 15-30, 39-41, 52-55, 74-68

Ελλάδα (Μισιακός): Ζούπας 28 (1), Μανής 6, Ασωνίτης, Βόντας 2, Παπαϊωάννου 14, Μέγγος 2, Σιγάλας 3 (1), Ιωαννίδης 8, Τζιάνο, Μεσσηνιώτης 3 (1), Καπιρέλης 2

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Δ’ Όμιλος – Πρόγραμμα και Αποτελέσματα

Παρασκευή 8/8

Ρουμανία – Ιταλία 69-105

Λετονία – Ελλάδα 74-68

Σάββατο 9/8

15.00 Ιταλία – Λετονία

20.00 Ελλάδα – Ρουμανία

Κυριακή 10/8

15..00 Ελλάδα – Ιταλία

20.00 Ρουμανία – Λετονία