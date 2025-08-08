MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Πολωνίας ο Λόιντ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Τζόρνταν Λόιντ θα ενισχύσει την προσπάθεια της Πολωνίας στο Eurobasket ως νατουραλιζέ, με τον Αμερικανό γκαρντ να ενσωματώνεται στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας.

Ενίσχυση με... άρωμα Ευρωλίγκας στην Εθνική Πολωνίας. Ο Τζόρνταν Λόιντ θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας στο προσεχές Eurobasket ως νατουραλιζέ, με τον Αμερικανό γκαρντ να ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Ιγκόρ Μίλισιτς. 

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Λόιντ μέτρησε 12.3 πόντους, 2.5 ασίστ και σχεδόν ένα κλέψιμο σε 19 συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ είχε και 10.7 πόντους, 1.9 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ στην Euroleague.

 

Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Πολωνίας ο Λόιντ