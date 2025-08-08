Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Πολωνίας ο Λόιντ

Ο Τζόρνταν Λόιντ θα ενισχύσει την προσπάθεια της Πολωνίας στο Eurobasket ως νατουραλιζέ, με τον Αμερικανό γκαρντ να ενσωματώνεται στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας.

Ενίσχυση με... άρωμα Ευρωλίγκας στην Εθνική Πολωνίας. Ο Τζόρνταν Λόιντ θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας στο προσεχές Eurobasket ως νατουραλιζέ, με τον Αμερικανό γκαρντ να ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Ιγκόρ Μίλισιτς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Λόιντ μέτρησε 12.3 πόντους, 2.5 ασίστ και σχεδόν ένα κλέψιμο σε 19 συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ είχε και 10.7 πόντους, 1.9 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ στην Euroleague.