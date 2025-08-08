Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Πολωνίας ο Λόιντ

Ενίσχυση με... άρωμα Ευρωλίγκας στην Εθνική Πολωνίας. Ο Τζόρνταν Λόιντ θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας στο προσεχές Eurobasket ως νατουραλιζέ, με τον Αμερικανό γκαρντ να ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Ιγκόρ Μίλισιτς.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Λόιντ μέτρησε 12.3 πόντους, 2.5 ασίστ και σχεδόν ένα κλέψιμο σε 19 συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ είχε και 10.7 πόντους, 1.9 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ στην Euroleague.
Zaczynamy pierwszy trening w Spodku 🛸 To także pierwszy trening w KoszKadrze dla @mrjloyd 🤝🇵🇱— KoszKadra (@KoszKadra) August 8, 2025
A tymczasem... uploaduje się już VLOG z 🇷🇸😉@GrupaORLEN @BankPekaoSA @PolskaSuzuki @4F_official @SPORT_GOV_PL @AerowatchPolska @miasto_katowice pic.twitter.com/uxc4syvkyQ