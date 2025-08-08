Παρελθόν και επίσημα από την Μπασκόνια ο Λάσο - Αναλαμβάνει ο Γκαλμπιάτι

Η Μπασκόνια με ανακοίνωση της γνωστοποίησε και επίσημα την λύση της συνεργασίας της με τον Πάμπλο Λάσο, με τον Πάολο Γκαλμπιάτι να αναλαμβάνει πλέον τα ηνία του συλλόγου.

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα πλέον ο Πάμπλο Λάσο από την Μπασκόνια, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Το τέλος του Ισπανού τεχνικού ήταν γνωστό εδώ και αρκετό διάστημα, με τον Κερεχέτα να δίνει τα ηνία του συλλόγου στον Πάολο Γκαλμπιάτι, ο οποίος πέρσι κοούτσαρε την ιταλική Τρέντο.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια για τον Πάμπλο Λάσο και την πρόσληψη του Πάολο Γκαλμπιάτι: