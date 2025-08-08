Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε οπαδούς που απειλούσαν τους διαιτητές των τελικών της GBL

Η Ελληνική Αστυνομία έκανε γνωστό πως ταυτοποίησε οκτώ άτομα που απειλούσαν τους διαιτητές στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε πως ταυτοποίησε οκτώ ανθρώπους που απειλούσαν τους διαιτητές των αναμετρήσεων ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό για τους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League.

Όπως αναφέρεται μετά το τέλος των ματς καλούσαν από άγνωστους αριθμούς τους διαιτητές και έστελναν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα social media.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας εξιχνιάσθηκε περιστατικό απειλών σε βάρος διαιτητών, που έλαβε χώρα μετά τους ελληνικούς τελικούς αγώνες καλαθοσφαίρισης

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν -8- άτομα

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε περιστατικό με απειλές σε βάρος διαιτητών, το οποίο έλαβε χώρα μετά το πέρας των ελληνικών τελικών αγώνων καλαθοσφαίρισης, που διεξήχθησαν την 30-05-2025 και την 01-06-2025 αντίστοιχα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν -8- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Ειδικότερα, μετά το πέρας των ανωτέρω αγώνων, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε σωρεία κλήσεων από άγνωστους αριθμούς σε βάρος των διαιτητών, ενώ παράλληλα απέστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλαίσια αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενεργήθηκε προς εξακρίβωση των δραστών, αλλά και κατόπιν επισταμένων ερευνών, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των ανωτέρω ατόμων και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».