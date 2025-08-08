Χωρίς Γιάννη στην Κύπρο η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας θα πάει στην Κύπρο για το ECOMMBX Cup χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα (8/8) για την Κύπρο, ώστε να συμμετέχει στο ECOMMBX Cup ενόψει του Eurobasket 2025. Το Σάββατο (9/8) θα κοντραριστεί με τη Σερβία (20:30) και την Κυριακή (10/8) με το Ισραήλ (20:30).

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει 16 παίκτες στη διάθεσή του, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη να μένουν στην Αθήνα. Σημειώνεται πως θα μπουν κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων όταν επιστρέψει η ομάδα από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες της αποστολής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας.