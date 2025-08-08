«Κοντά στην Μονακό ο Μέτου - Περνάει από ιατρικές εξετάσεις»

Κοντά σε μία σημαντική προσθήκη είναι η Μονακό, καθώς βρίσκεται... μία ανάσα από την συμφωνία με τον Τσιμέζι Μέτου.

Η Μονακό, όπως αναφέρει το «BasketNews», βρίσκεται κοντά στο να βρει την «χρυσή τομή» με τον Τσιμέζι Μέτου. Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο παίκτης να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο 28χρονος ήταν κοντά στη Φενερμπαχτσέ αλλά τελικά η μεταγραφή ακυρώθηκε τη τελευταία στιγμή, καθώς «κόπηκε» στα ιατρικά.

Στην Euroleague με την Μπαρτσελόνα είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,6 κλεψίματα, 0,6 μποκ και 11 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 20 λεπτά στο παρκέ.