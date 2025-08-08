Πάντερ για τη μεταγραφή του Πάρκερ: «Δεν είχα ιδέα»

Ο Κέβιν Πάντερ σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως δεν είχε ιδέα για τη μεταγραφή του Τζαμπάρι Πάρκερ στην Παρτιζάν.

Ο Κέβιν Πάντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όμως δεν θα έχει στο πλευρό του τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Όπως είχε αποκαλύψει το «SDNA», ο πρώην ΝΒΑερ ήταν κοντά στην Παρτιζάν και τελικά υπέγραψε με τη σερβική ομάδα.

Ο 32χρονος μίλησε στο «Mozzart Sport» και σχολίασε αυτή τη μεταγραφή. Ανέφερε πως σοκαρίστηκε όπως και όλος ο κόσμος, καθώς δεν είχε καμία ιδέα πως θα υπέγραφε εκεί ο συμπαίκτης του στους «Μπλαουγκράνα».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Κι εγώ αιφνιδιάστηκα. Ειλικρινά, δεν το περίμενα. Είναι μπάσκετ, μέρος της δουλειάς, βλέπουμε κάτι παρόμοιο κάθε καλοκαίρι, ίσως παλιότερα ήταν προνόμιο του ΝΒΑ, αλλά τώρα και η Euroleague είναι στο ίδιο επίπεδο με το ταλέντο που διαθέτει, τα social media κάνουν επίσης τη δουλειά τους, χαίρομαι για αυτόν.

Ειλικρινά, δεν είχα ιδέα. Δεν το συζητήσαμε καθόλου μεταξύ μας, το έμαθα όταν το έμαθαν και όλοι οι άλλοι.

Ο Τζαμπάρι είναι ένας εξαιρετικά δυναμικός χαρακτήρας και ταλαντούχος παίκτης. Οι οπαδοί μπορούν να περιμένουν έναν ελίτ παίκτη. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, όλοι είδαν τι έκανε στην Μπαρτσελόνα και πριν από την Μπαρτσελόνα. Έχει ταλέντο, είναι πραγματικός επαγγελματίας, χαίρομαι για αυτόν και του εύχομαι καλή τύχη.

Νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι ο Τζαμπάρι δεν έχει social media, απλά δεν τον ενδιαφέρουν. Είναι ένας τύπος που αγαπά την ιδιωτικότητά του, πολύ συγκεντρωμένος στο μπάσκετ και στην τέχνη του. Ίσως είναι ο ιδανικός συνδυασμός για το Βελιγράδι».