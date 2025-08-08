Στην Καρδίτσα ο Μπράντον Τζέφερσον

Ενίσχυση για την Καρδίτσα, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μπράντον Τζέφερσον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η προσθήκη του Αμερικανού αθλητή δίνει ποιότητα και εμπειρία στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.



Ο Μπράντον Τζέφερσον στα «κυανόλευκα» !!!



Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Μπράντον Τζέφερσον στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.



Ο Αμερικανός αθλητής διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά γήπεδα με πολλές ομαδικές και ατομικές διακρίσεις και η συμφωνία μαζί του, αποτέλεσε βασική προτεραιότητα του μεταγραφικού σχεδιασμού. Ο Μπράντον είναι μετά τον Ντέιμιαν, ο δεύτερος… Τζέφερσον που εντάσσεται διαδοχικά στην ομάδα, ισχυροποιώντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή ενόψει μιας πολύ ανταγωνιστικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.



Ο Μπράντον Τζέφερσον είναι 34 ετών (γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1991 στο Φλάουερ Μάουντ του Τέξας), έχει ύψος 1.75 μ. και αγωνίζεται στις δυο θέσεις των γκαρντ. To 2010 ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Μέτρο Στέιτ του Ντένβερ στη 2η κατηγορία του NCAA. Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν από το 2010 έως το 2014, σε 130 αγώνες με μ.ο. 14.9 πόντους 2.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.9 κλεψίματα. Με την ομάδα του έφτασε δυο φορές μέχρι το φάιναλ φορ του NCAA II, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος την τελευταία του κολεγιακή χρονιά, έχοντας κατά μ.ο. 21.6 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ, 2.4 κλεψίματα με 45% στα δίποντα, 45% στα τρίποντα και 92% στις βολές.



Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 2014 στη Φινλανδία, όπου με την Κότκα ήταν ο 4ος καλύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος με μ.ο. 18.4 πόντους, ενώ η ομάδα του κατέκτησε την πρώτη θέση. Την επόμενη χρονιά μετακόμισε στη Γερμανία για τη Χάγκεν, όπου είχε 13.5 πόντους και 4 ασίστ. Το 2016-17 φόρεσε τη φανέλα της Ολίμπια Λιουμπλιάνα και κατέκτησε το νταμπλ στη Σλοβενία με τον ίδιο να μετρά 15.8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ. Επόμενος σταθμός το 2017 η Ιταλική Τραπάνι με απολογισμό 15.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ. Τη σεζόν 2018-19 μετακόμισε στη Γαλλία όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Αρχικά για δυο σεζόν με την Ορλεάν, ενώ στη συνέχεια το 2020 μετακόμισε στη Στρασμπούρ με την οποία αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 17 πόντους μ.ο. Τη σεζόν 2021-22 με την Ορτέζ αυτή τη φορά ήταν ο πρώτος σκόρερ του Γαλλικού πρωταθλήματος με μ.ο. 18.2 πόντους, αλλά και 4.5 ασίστ, ενώ κατέκτησε με την ομάδα του το Κύπελλο Γαλλίας.



Συνέχεια στην Κίνα τη χρονιά 2022-23 με τους Τιανγιάν Πάιονιρς, με τους οποίους μέτρησε 18.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ. Τη σεζόν 2023-24 επέστρεψε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία με τη Σάσαρι, με τον ίδιο να μετρά 13.2 πόντους και 3.8 ασίστ. Την περασμένη σεζόν εντάχθηκε το Δεκέμβριο στη Μπουρζ, αγωνιζόμενος στο Γαλλικό πρωτάθλημα έως τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος αλλά και το Γιούροκαπ, με 7 πόντους και 3.1 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής.



Συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα, ο Τζέφερσον μετρά 414 αγώνες (οι 63 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις) με μ.ο. 15.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ, σε μια 11χρονη καριέρα με ατομικά ρεκόρ αλλά και ομαδικούς τίτλους.



Καλωσορίζουμε το Μπράντον στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».