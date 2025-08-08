Το «αντίο» της Μπάγερν Μονάχου στον Τζακ Ουάιτ (pic)

Ο Τζακ Ουάιτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μερσίν και η Μπάγερν Μονάχου είπε το δικό της «αντίο» στον παίκτη.

Το SDNA είχε αποκαλύψει πως η Μερσίν ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση του Τζακ Ουάιτ και τελικά κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του.

Η Μπάγερν Μονάχου αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στα social media τον 28χρονο, ο οποίος σε 7 ματς στο πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 21 λεπτά στο παρκέ.

