Το «αντίο» της Μπάγερν Μονάχου στον Τζακ Ουάιτ (pic)

Το SDNA είχε αποκαλύψει πως η Μερσίν ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση του Τζακ Ουάιτ και τελικά κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του.
Η Μπάγερν Μονάχου αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στα social media τον 28χρονο, ο οποίος σε 7 ματς στο πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 21 λεπτά στο παρκέ.
Δείτε την ανάρτηση:
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐉𝐀𝐂𝐊 🤜🤛— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 8, 2025
Jack White, a 2025 German Champion, won´t be returning to Munich. We wish him the best of luck with his new challenge at the Turkish side Mersin SK!#FCBB #Kaderupdate by @freelanceDE pic.twitter.com/sQQxU6Bymi