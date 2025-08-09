Γκιουζέλης: «Όλοι μαζί ώστε να φτάσει ο Άρης εκεί που του αξίζει»

Ο Γιώργος Γκιουζέλης μίλησε στην ιστοσελίδα του Άρη για την ανανέωσή του και για τη νέα προσπάθεια στον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την ανανέωσή του: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω και φέτος στην ομάδα, ειδικά μετά τη συζήτηση που είχα με τον κόουτς Κάραϊτσιτς και τον GM, Νίκο Ζήση. Εκτίμησα ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, κάτι το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να παραμείνω στην ομάδα».

Για τη νέα σεζόν: «Γνωρίζω ότι φέτος οι στόχοι στην ομάδα είναι πιο απαιτητικοί από ότι την περασμένη σεζόν και γι’ αυτό θα δώσω το 100% του εαυτού μου για να βοηθήσω τον Άρη να τους πετύχει».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Θέλω να στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο γιατί η περασμένη σεζόν δεν κύλησε ιδανικά για την ομάδα, αλλά παρόλα αυτά ήταν πάντα εκεί να μας υποστηρίζει. Δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί ώστε να φτάσει ο Άρης εκεί που του αξίζει».