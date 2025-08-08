Στην Ρουμανία για δύο φιλικά η Εθνική Κορασίδων

Στη Ρουμανία βρίσκεται από σήμερα (8/8) η Εθνική Κορασίδων προκειμένου να δώσει τους δύο τελευταίους φιλικούς αγώνες.

Η Εθνική Κορασίδων θα αντιμετωπίσει στις 9 και 10 Αυγούστου την Ρουμανία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της συμμετοχής της στην Β' κατηγορίας του Eurobasket U16.

Η προετοιμασία της Εθνικής Κορασίδων για το EuroBasket U16 συνεχίζεται με 13 παίκτριες ενώ στην αποστολή για τη Ρουμανία είναι οι εξής: Βουγιούκα Ευαγγελία, Καβελίδη Χρυσούλα, Κακαρά Ρεβέκκα, Μηλιτσοπούλου Αλεξάνδρα, Ντοκμετζή Σοφία, Μπεκίρη Πάνγκελα, Παπαδάκου Λουκία, Προδρομίδη Μαρία, Σκούμα Νεφέλη-Γεωργία, Τουμπανιάρη Ευγενία, Φουστέρη Ευθυμία, Χουσελά Καλλιόπη-Παναγιώτα.

Στο EuroBasket U16 η Ελλάδα μετέχει στον Δ΄ όμιλο, μαζί με τις Λιθουανία, Βουλγαρία, Ουκρανία και Βόρεια Μακεδονία.