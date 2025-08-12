«Γράφει» ιστορία: Έτοιμος να περάσει τον Λεμπρόν ο Χίρο

Ο Τάιλερ Χίρο είναι έτοιμος να «γράψει» τη δική του ιστορία και να ξεπεράσει τον Λεμπρόν Τζέιμς στη λίστα των σκόρερ των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Τάιλερ Χίρο τη νέα αγωνιστική σεζόν, αν δεν τραυματιστεί, αναμένεται να ξεπεράσει τον Λεμπρόν Τζέιμς στη λίστα των σκόρερ των Μαϊάμι Χιτ. Ο 25χρονος βρίσκεται μόλις 932 πόντους πίσω από τον «Βασιλιάς», ο οποίος είναι στην πέμπτη θέση με 7.919 πόντους.

Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Ντουέιν Ουέιντ με 21,556 πόντους, ακολουθεί ο Αλόνσο Μόρνινγκ με 9,459, τρίτος είναι ο Γκλεν Ράις με 9,248 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 8,923 πόντους.

Ο Χίρο έχει στην καριέρα του 6,987 πόντους και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 1,840 πόντους, ενώ κατά μέσο όρο μέτρησε 23,9 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ.