Ο Χάσλεμ θεωρεί πως ο Έιτον δεν ταιριάζει στους Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον ΝτεΆντρε Έιτον, όμως ο Ουντόνις Χάσλεμ θεωρεί πως δεν ταιριάζει στην ομάδα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν βελτιώσει αρκετά την ομάδα τους αυτό το καλοκαίρι. Οι «Λιμνάνθρωποι» ανανέωσαν το συμβόλαιο του Λούκα Ντόντσιτς, υπέγραψαν τον Τζέικ ΛαΒάρια, απέκτησαν τον Μάρκους Σμαρτ και βρήκαν τον σέντερ που έψαχναν στο πρόσωπο του ΝτεΆντρε Έιτον.

Όμως, σύμφωνα με τον Ουντόνις Χάσλεμ ο τελευταίος δεν είναι καλή προσθήκη για την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ. Μιλώντας στο «The OGs» podcast αναφέρθηκε σε αυτή την κίνηση και υπογράμμισε πως δεν είναι καλό fit για τους Λέικερς.

«Μου αρέσει ο ΝτεΆντρε Έιτον, αλλά θέλει να είναι στο σημείο του και να σουτάρει. Δε θα παίρνει την μπάλα. Όλοι ρωτάτε πως θα κάνει roll, θα πιάνει λόμπες και θα παίζει άμυνα. Η μπάλα θα πηγαίνει στον Λούκα, μετά στον Μπρον και στον Όστιν Ριβς. Κανείς δε θα του δώσει την μπάλα από μέση απόσταση για να τα κάνει όλα αυτά. Και δε λέω πως δεν μπορεί να τα κάνει. Αλλά έτσι δεν ξεκλειδώνεται η καλύτερη εκδοχή των παικτών τους. Και δεν είναι αυτό που χρειάζονται. Μου αρέσει το μέγεθος γιατί χρειάζονται μέγεθος, προστασία στη ρακέτα. Το χρειάζονται αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.