Ουόκερ: «Ο Ντόντσιτς είναι τρομερός, αλλά έχει δείξει ασέβεια στο ΝΒΑ»

Ο Σαμάκι Ουόκερ μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς και τόνισε πως ο Σλοβένος σούπερσταρ έχει δείξει ασέβεια στο ΝΒΑ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει «γράψει» τη δική του ιστορία τόσο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όσο και στο ΝΒΑ. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο 26χρονος έχει αναφερθεί στις διαφορές τονίζοντας πως είναι πιο δύσκολο να σκοράρει στην Ευρώπη.

Ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς και πρωταθλητής του ΝΒΑ, Σαμάκι Ουόκερ, μίλησε στο «The Coach JB Show» και σχολίασε αυτές τις δηλώσεις του Σλοβένου αστέρα υπογραμμίζοντας πως ο Ντόντσιτς δείχνει ασέβεια στο ΝΒΑ έτσι.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Είναι τρομερός. Είναι ξεχωριστός. Είναι μοναδικός παίκτης. Το ξέρουμε, το ξέρετε, οι αληθινοί μπασκετμπολίστες το ξέρουν, οι αληθινοί οπαδοί του μπάσκετ το ξέρουν. Αλλά είναι αμφίδρομο άθλημα. Επίθεση, άμυνα. Αγαπάω τον Λούκα επιθετικά, αλλά νιώθω πως τα τελευταία χρόνια δείχνει ασέβεια στο ΝΒΑ επειδή τον ακολουθώ. Πάει στην Ευρώπη και μιλάει για το πόσο soft είναι το ΝΒΑ, αλλά δεν παίζει καθόλου άμυνα.

Το παίρνω προσωπικά και θέλω να δω αν είναι σε κατάσταση και έχει την νοοτροπία να παίξει άμυνα, γιατί μπορείς να είσαι σε φόρμα αλλά και πάλι πρέπει να έχεις αμυντική νοοτροπία. Θα το δεχτεί αυτό;».