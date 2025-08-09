Ο Λεμπρόν ετοιμάζεται να «γράψει» ιστορία με τους Λέικερς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στους Λος Άντζελες Λέικερς και έτσι θα «γράψει» προσωπική ιστορία.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε opt-in στο συμβόλαιό του και έτσι θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Έτσι, θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που θα αγωνιστεί σε 23 αγωνιστικές περιόδου, με τον Βινς Κάρτερ να έχει το ρεκόρ με 22.

Ωστόσο, ο «Βασιλιάς» θα «γράψει» και προσωπική ιστοριά. Πιο συγκερκιμένα, θα αγωνιστεί για όγδοη συνεχόμενη σεζόν με τους «Λιμνανθρώπους», κάτι που δεν έχει κάνει ξανά στην καριέρα του. Με τους Καβαλίερς Κλίβελαντ είχε αγωνιστεί για επτά σεζόν (2003-10) ενώ στους Μαϊάμι Χιτ πέρασε τέσσερα χρόνια (2010-14), όσα πέρασε και στην δεύτερη θητεία του στους «Καβς» (2014-18).

Θυμίζουμε πως ο Λεμπρόν υπέγραψε ως ελεύθερος στους Λέικερς τη σεζόν 2018-19 και το 2020 πανηγύρισε το πρωτάθλημα, ενώ κατέκτησε και το πρώτο κύπελλο το 2023.