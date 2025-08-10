Ουόριορς: Πιθανότερο το χειρότερο σενάριο για την υπόθεση του Κουμίνγκα

Το χειρότερο σενάριο για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς όσον αφορά την υπόθεση του Τζόναθαν Κουμίνγκα μοιάζει όλο και πιο πιθανό.

Το... δράμα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συνεχίζεται για το μέλλον του Τζόναθαν Κουμίνγκα. Ο παίκτης παραμένει restricted free agent και μοιάζει αρκετά πιθανό πως θα προχωρήσει στο χειρότερο δυνατό σενάριο για τους «Πολεμιστές».

Όπως αναφέρει το «ESPN» ο Κουμίνγκα είναι διατεθειμένος να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο έναντι 7,9 εκατομμυρίων δολαρίων και να μείνει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι, οι Ουόριορς και θα τον χάσουν για το τίποτα και δε θα έχουν ένα μεγάλο συμβόλαιο να παραχωρήσουν για κάποιο σημαντικό trade.