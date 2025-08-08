Ο Ντόντσιτς έχασε 14 κιλά το καλοκαίρι

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει... λιώσει στη γυμναστική και κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να χάσει 14 κιλά.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική σεζόν ως το πρόσωπο του οργανισμού των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο 26χρονος αστέρας έχει... λιώσει στην γυμναστική αυτό το καλοκαίρι ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη πιθανή φυσική κατάσταση.

Σύμφωνα με Μέσα από την Σλοβενία, ο Ντόντσιτς έχει χάσει 14 κιλά αυτό το καλοκαίρι και το σώμα του είναι σε καλύτερη κατάσταση και από ότι ήταν όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Θυμίζουμε πως πριν από λίγες μέρες ο Σλοβένος υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τους «Λιμνανθρώπους».