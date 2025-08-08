WNBA: Οργάνωση κρυπτονομισμάτων ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη των ερωτικών βοηθημάτων

Μία οργάνωση κρυπτονομισμάτων ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη των ερωτικών βοηθημάτων στα παρκέ του WNBA μέσω προκήρυξης στο USA Today.

Τις τελευταίες μέρες σε έξι αγώνες του WNBA έχει γίνει ρίψη ερωτικών βοηθημάτων στο παρκέ, με αποτέλεσμα να διακόπτεται ο αγώνας ώστε κάποιος από το προσωπικό του γηπέδου να απομακρύνει το αντικείμενο.

Μέσω μίας... προκήρυξης που έστειλε στο USA Today, μια οργάνωση κρυπτονομισμάτων ανέλαβε την ευθύνη για αυτά τα συμβάντα, με τον Ντάλντο Ρέιν να υπογράφει. Το κρυπτονόμισμα της οργάνωσης ανήκει στην κατηγορία Meme coin. Τα Meme coin δεν έχουν αξία (κοστίζουν μηδέν δολάρια) και βρίσκονται στην αγορά για να την... κοροϊδεύουν.

Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι «στόχος ήταν η συγκέντρωση προσοχής και η αντίδραση στην κεντρική δομή εξουσίας εντός του χώρου των κρυπτονομισμάτων. Ως μορφή διαμαρτυρίας η ομάδα μας λάνσαρε το Meme Coin στις 28 Ιουλίου και άρχισε να διεισδύει στις αρένες του WNBA με φοσφοριζέ πράσινα sex toys σχεδιασμένα να μοιάζουν με Green Candle συναλλαγών».