Eurobasket U16: Πρεμιέρα για την Ελλάδα κόντρα στη Λετονία

Η Ελλάδα ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket U16, με το τζάμπολ της πρεμιέρας να γίνεται την Παρασκευή (8/8, 20:00) απέναντι στην Λετονία.

Το Eurobasket U16 θα διεξαχθεί από τις 8 μέχρι τις 16 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα στην διοργάνωση απέναντι στην Λετονία. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο Tbilisi Olympic Palace στην Γεωργία και το τζάμπολ θα γίνει στις 20:00. Το ματς θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο Youtube.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα είναι στον τέταρτο όμιλο μαζί με τη Λετονία, την Ιταλία και την Ρουμανία.

Αναλυτικά το ρόστερ της Εθνικής: Μάριος Μεσσηνιώτης, Βαγγέλης Ασωνίτης, Σπύρος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Καπιρέλης, Γεράσιμος Βόντας, Κωνσταντίνος Μέγγος, Άγγελος Ζούπας, Παναγιώρης Σιγάλας, Γιάννης Ιωαννίδης, Μιχάλης Νούσιος, Ανδρέας Τζιάνο, Μανώλης Μάνης

Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός

Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας, Γιάννης Παϊτάρης

Γυμναστής: Αποστόλης Στεφανίδης

Γιατρός: Ματθαίος Μπακαλάκος

Φυσικοθεραπευτής: Ελευθέριος Ηλιάδης

Team Manager: Γιάννης Χρυσανθόπουλος

Τεχνικός Σύμβουλος: Κώστας Παπαδόπουλος