Eurobasket U16: Πρεμιέρα για την Ελλάδα κόντρα στη Λετονία

Το Eurobasket U16 θα διεξαχθεί από τις 8 μέχρι τις 16 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα στην διοργάνωση απέναντι στην Λετονία. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο Tbilisi Olympic Palace στην Γεωργία και το τζάμπολ θα γίνει στις 20:00. Το ματς θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο Youtube.
Θυμίζουμε πως η Ελλάδα είναι στον τέταρτο όμιλο μαζί με τη Λετονία, την Ιταλία και την Ρουμανία.
Αναλυτικά το ρόστερ της Εθνικής: Μάριος Μεσσηνιώτης, Βαγγέλης Ασωνίτης, Σπύρος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Καπιρέλης, Γεράσιμος Βόντας, Κωνσταντίνος Μέγγος, Άγγελος Ζούπας, Παναγιώρης Σιγάλας, Γιάννης Ιωαννίδης, Μιχάλης Νούσιος, Ανδρέας Τζιάνο, Μανώλης Μάνης
Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός
Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας, Γιάννης Παϊτάρης
Γυμναστής: Αποστόλης Στεφανίδης
Γιατρός: Ματθαίος Μπακαλάκος
Φυσικοθεραπευτής: Ελευθέριος Ηλιάδης
Team Manager: Γιάννης Χρυσανθόπουλος
Τεχνικός Σύμβουλος: Κώστας Παπαδόπουλος