Πρέπελιτς: «Ο Ντόντσιτς αποδέχεται την πρόκληση να είναι το πρόσωπο ενός οργανισμού»

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας πως ο 26χρονος αποδέχεται την πρόκληση του να είναι το πρόσωπο των Λος Άντζελες Λέικερς.

Η Εθνική Σλοβενίας συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket 2025 και ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας... άλλος άνθρωπος. Ο Κλέμεν Πρέπελιτς μίλησε στο «SportKlub» και τόνισε πως ο 26χρονος έχει αποδεχθεί την πρόκληση του να είναι το πρόσωπο των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Το παρατήρησα από την πρώτη προπόνηση. Μιλάει πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Έχει αποδεχθεί την πρόκληση να είναι το πρόσωπο ενός οργανισμού, και στο ΝΒΑ και εδώ. Τα λόγια του έχουν βαρος» είπε. Και προσέθεσε: «Μπορείς ήδη να δεις δείγματα του νέου Λούκα. Είναι κάτι που μάλλον περιμένουν οι οπαδοί των Λέικερς από αυτόν. Είναι ηγέτης τώρα. Η φωνή του είναι η πιο σημαντική».