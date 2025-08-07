SUPER 3: «Εξαντλήθηκαν τα διαρκείας για το πέταλο - Να γίνει σοβαρή συζήτηση για την επέκταση του Παλέ»

Ο SUPER 3 έκανε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας για το πέταλο, ενώ τόνισε πως πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση για την επέκταση του Παλέ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο SUPER 3 ανακοινώνει πως τα διαρκείας για το πέταλο του Παλέ εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 2-3 ημέρες.



Τα "μαγικά χαρτάκια" έγιναν ανάρπαστα, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν κατά πολύ τη διαθεσιμότητα, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως ο λαός του ΑΡΗ είναι εδώ ενωμένος, παρών και αποφασισμένος να στηρίξει αυτή τη νέα προσπάθεια που γεννά ξανά ελπίδα και προοπτική.



Γνωρίζαμε εξαρχής και είχαμε ενημερώσει ότι ο αριθμός των διαρκείας ήταν μικρός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου και των μελών του Συνδέσμου. Η τεράστια ζήτηση και η άμεση εξάντλησή τους στέλνουν ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: το γήπεδο είναι μικρό για το μέγεθος, τη δυναμική και τους στόχους του ΑΡΗ. Πρέπει επιτέλους να ανοίξει σοβαρά η συζήτηση για την επέκταση του Παλέ, ακόμα και για τη δημιουργία νέας έδρας, εντός της έκθεσης. Ο ΑΡΗΣ μεγαλώνει. Και μαζί του πρέπει να μεγαλώσουν και οι υποδομές του.



Φυσικά, για κάθε εντός έδρας αγώνα θα υπάρχουν και απλά εισιτήρια (αποκλειστικά για τα μέλη του συνδέσμου), για τα οποία θα εκδίδονται εγκαίρως σχετικές ανακοινώσεις ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα προμηθεύεται από τον Σύνδεσμο.



Στόχος μας είναι σε κάθε ματς, σε κάθε λεπτό, να κάνουμε το Παλέ να τρέμει. Να μην είναι απλώς έδρα, αλλά ένα κολαστήριο που θα λυγίζει τον κάθε αντίπαλο. Ένα γήπεδο που θα αναπνέει στον ρυθμό των τυμπάνων, των συνθημάτων και της τρέλας μας.



Ο Λαός του ΑΡΗ δεν χρειάζεται προσκλήσεις. Είναι πάντα εκεί. Και φέτος… θα γίνει της ΚΟΛΑΣΕΩΣ.



ΑΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ SUPER 3».