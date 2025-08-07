Πρόεδρος Μονακό: «Έτοιμοι να αναπτυχθούμε αλλά χρειάζεται σταθερότητα από την Euroleague»

Ο πρόεδρος της Μονακό, Αλεκσέι Φεντορίτσεφ, σε δηλώσεις του τόνισε πως η ομάδα είναι έτοιμοι να αναπτυχθεί και να επενδύσει περισσότερα, αλλά μόνο αν υπάρχει σταθερότητα από την Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε περισσότερα. Είμαστε έτοιμοι να αναπτυχθούμε. Αλλά αυτό το επόμενο στάδιο μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει σταθερότητα. Για αυτό συνεργαζόμαστε στενά με την Euroleague. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς σαφήνεια. Χωρίς αυτή, το επόμενο βήμα δεν θα γίνει.

Έχουμε δείξει την αξία μας. Έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε κορυφαίους παίκτες. Έχουμε προσθέσει αξιοπιστία στην λίγκα. Τώρα χρειαζόμαστε τη δομή ώστε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε.

Σε αυτή την κλίμακα, η επένδυση σημαίνει ένα πράγμα. Ένα νέο γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι μια εμμονή. Είναι ο μόνος τρόπος για να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό του συλλόγου. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς μακροπρόθεσμη ορατότητα. Το γήπεδο δεν είναι ένα όνειρο. Είναι μια απόφαση. Και αυτή η απόφαση πρέπει να είναι κοινή.

Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους. Προστατεύουμε τον πολιτισμό μας. Αλλά σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα. Προετοιμαζόμαστε νωρίς. Επενδύουμε με σκοπό. Έτσι χτίζεις κάτι που διαρκεί. Επισκεπτόμουν τον Νικόλα Μιρότιτς για χρόνια. Ποτέ δεν προσπάθησα να του πουλήσω τίποτα. Απλώς του έδειξα αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Ήρθε επειδή είδε το μέλλον εδώ. Ήρθε επειδή κατάλαβε ότι είμαστε σοβαροί.

Δεν μπορούμε να χτίσουμε μόνοι μας. Αν θέλουμε να αναπτυχθεί η λίγκα, πρέπει να αναπτυχθεί και η δομή της. Έχουμε δείξει τι μπορούμε να προσφέρουμε. Τώρα το σύστημα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει. Αυτή δεν είναι μόνο η δική μας στιγμή. Είναι και η στιγμή της λίγκας. Είναι η στιγμή της αλήθειας. Είμαστε έτοιμοι. Αλλά θα προχωρήσουμε μόνο αν το πρωτάθλημα είναι έτοιμο μαζί μας. Βλέπω την υπερηφάνεια. Βλέπω τη δουλειά. Βλέπω την οικογένεια. Αλλά πάνω απ' όλα, βλέπω τι πρέπει ακόμα να χτιστεί. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Τώρα είναι η ώρα να ανταποκριθούν και οι άλλοι σε αυτή τη δέσμευση».