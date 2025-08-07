Ανακοίνωσε τον Τάσο Καματερό το Λαύριο

Το Λαύριο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τάσο Καματερό για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Λαυρίου ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τάσο Καματερό για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Ο νέος αθλητής της ομάδας μας γεννήθηκε στις 19 Μαϊου 2000 στην Αθήνα, έχει ύψος 2,04μ. και αγωνίζεται ως power forward και center.

Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στα τμήματα ακαδημιών του Αλίμου και μετακόμισε στον Πρωτέα Βούλας με τον οποίο έφτασε να αγωνιστεί στο ανδρικό και το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής, συμμετέχοντας παράλληλα σε όλες τις “μικρές” Εθνικές ομάδες.

Το 2019 αποφάσισε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας μπάσκετ και σπουδές. Για τέσσερις σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του South Dakota, έχοντας ρόλο βασικού την τριετία 2020-2023.

Τη σεζόν 2022-2023 έπαιξε σε 31 αγώνες και 28 λεπτά μέσο όρο και οι αριθμοί του ήταν εξαιρετικοί: 12,5 πόντοι, 6,4 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 40,1% στα τρίποντα (57/142).

Ολοκληρώνοντας την τετραετία του στο South Dakota επέλεξε να μείνει άλλη μία χρονιά στο NCAA και προτίμησε ένα καλύτερο πρόγραμμα στο μπάσκετ, το Vanderbilt, με το οποίο αγωνίστηκε σε 27 αγώνες – υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου ΝΒΑερ Jerry Stackhouse – οχτώ ως βασικός. Σε 16 λεπτά συμμετοχής είχε 4,5 πόντους και 2 ριμπάουντ μέσο όρο, σουτάροντας με 37% στα τρίποντα (30/81).

Στην πρώτη του επαγγελματική σεζόν (2024-2025) αρχικά αποτέλεσε μέλος της ΑΕΚ και εν συνεχεία αγωνίστηκε στον Πρωτέα Βούλας για έξι αγώνες, έχοντας 5,8 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε σχεδόν 16 λεπτά συμμετοχής. Ολοκλήρωσε τη χρονιά στη Δόξα Λευκάδας μετρώντας 3,5 πόντους και 1,5 ριμπάουντ μέσο όρο σε 11 αγώνες.

Η ΚΑΕ Λαυρίου καλωσορίζει τον Τάσο στην οικογένειά της και του εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και επιτυχίες».