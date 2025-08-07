Πατρίκης: «Ιδιαίτερη τιμή να φορέσω τη φανέλα του Πανιωνίου - Με την Εθνική Νέων αφήσαμε κάτι καλό στον κόσμο»

Ο Ανδρέας Πατρίκης «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την μεταγραφή του στον Πανιώνιο και για την πορεία της Εθνικής Νέων Ανδρών στο Eurobasket U20.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τη μεταγραφή του στον Πανιώνιο: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ιδιαίτερη τιμή να φορέσω την φανέλα του Πανιωνίου. Είναι όνειρο για πολλά παιδιά να παίζουν στην GBL και με την φανέλα του Πανιωνίου».

Για το αν έπαιξε ρόλο στην απόφασή του η συμμετοχή του Πανιωνίου στην Ευρώπη: «Ναι, το είχα σαν στόχο από μικρό παιδί το να παίξω στην Ευρώπη. Είναι μια πρόκληση για ‘μένα να δω τι μπορώ να κάνω και πώς ανταποκρίνομαι».

Για την πρόκληση της GBL: «Κάνει πολύ καλό το να ανταγωνιζόμαστε καλούς παίκτες και μας βελτιώνει. Διεκδικούμε τον χρόνο συμμετοχής και δεν τον κερδίζουμε. Εμένα προσωπικά μού αρέσει αυτός ο ανταγωνισμός».

Για την περσινή συμμετοχή του στην GBL: «Ήταν μια χρονιά μάθημα για εμένα. Έμαθα πολλά από τους αγώνες, τις συγκυρίες και τους συμπαίκτες μου. Με έκανε καλύτερο σαν προσωπικότητα. Φέτος θα είμαι 100% έτοιμος για να βοηθήσω την ομάδα».

Για την πορεία της Εθνικής Νέων Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ U20: «Είχαμε προσδοκίες για μετάλλιο, αυτός ήταν ο στόχος. Δε μας επηρεάζει στην ζωή μας αυτό. Όπως λέει και ο πατέρας μου, η ζωή έχει περισσότερες λύπες από χαρές. Πρέπει να μαθαίνουμε κάτι από αυτά. Αφήσαμε κάτι καλό στον κόσμο. Προχωράμε, ελπίζω να ξαναβρεθούμε στο μέλλον στο ίδιο σημείο και να προσπαθήσουμε ξανά».

Για τις υψηλές προσδοκίες της Εθνικής Νέων και πόσο αυτό τον βοήθησε ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν: «Βοηθάει όλους τους παίκτες το να έχεις ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Αλλάζει ολόκληρη η νοοτροπία του παίκτη και η αντίληψη γύρω από το μπάσκετ».

Για το ότι έχει βάλει και το σουτ στο παιχνίδι του: «Φέτος στο Λαύριο αφιέρωσα πολλές ώρες προπόνησης στο σουτ. Θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο και με άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να βελτιώσω».

Για τις συμμετοχές των πρώην συμπαικτών του στη ΔΕΚΑ, Σαμοντούροβ και Λιοτόπουλου, στην Εθνική Ανδρών: «Το αξίζουν τα παιδιά. Είμαι περήφανος και για τους δύο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για ‘μένα ώστε να είμαστε ξανά συμπαίκτες, αυτήν τη φορά με την Εθνική Ανδρών και να παίζουμε μαζί στους αγώνες. Συμφωνώ με το ότι οι παρέες φτιάχνουν τις ομάδες και κάνουν πορείες».