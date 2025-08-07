Πλησιάζει στη Μερσίν ο πρωταθλητής ΝΒΑ, Τζακ Ουάιτ

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Αυστραλός φόργουορντ, που έπαιξε πέρυσι στη Μπάγερν, είναι σε προχωρημένες επαφές με την τουρκική ομάδα

Η Μερσίν δεν είναι από τις πλέον φημισμένες ομάδες της Τουρκίας. Εχει, όμως, πλούσιο ταμείο και παίρνει ακριβούς παίκτες. Πέρυσι μεταξύ άλλων είχε τον Λιθουανό Εχόντας, που παίρνει η ΑΕΚ, και τον Σέιμπεν Λι, τον οποίο έδωσε αρχικά στη Μακάμπι και στη συνέχεια στον Ολυμπιακό.

Την τρέχουσα σεζόν φτιάχνει πάλι δυνατό ρόστερ και σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA πιέζει για να αποκτήσει τον Αυστραλό Τζακ Ουάιτ.

Πρόκειται για τον 28χρονο Αυστραλό φόργουορντ, ο οποίος έχει παίξει στο ΝΒΑ με τους Νάγγετς (μάλιστα πήρε και το πρωτάθλημα) και τους Γκρίζλις, και την περυσινή σεζόν την τελείωσε στη Μπάγερν.

Η Μερσίν έχει πάρει ήδη τον πρώην του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου, Μπεν Μπέντιλ, καθώς και τον έμπειρο γκαρντ, Τζάστιν Κομπς.