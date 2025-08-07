Ντόντσιτς για το φιλικό με Γερμανία: «Δύσκολο να παίξω ολόκληρο παιχνίδι, θα έχω αρκετά λεπτά όμως»

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι θα αγωνιστεί στο φιλικό παιχνίδι της Σλοβενίας με την Γερμανία, ωστόσο τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αγωνιστεί σε ολόκληρο το ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Οι προπονήσεις ήταν πολύ καλές. Άρχισα επίσης να παίζω πέντε εναντίον πέντε, δεν το έχω κάνει από τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Η ατμόσφαιρα στην εθνική ομάδα είναι εξαιρετική. Ανυπομονώ να παίξω»

Για την απόφαση να παίξει για την εθνική: «Όλοι ξέρουμε ότι θα παίζω πάντα αν είμαι υγιής. Πραγματικά, δεν ήταν δύσκολη απόφαση για μένα»

Για την αλλαγή στο σώμα του: «Τι με ώθησε; Κάναμε ένα ελαφρώς διαφορετικό σχέδιο για αυτό, γιατί είχα περισσότερο χρόνο. Η περυσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Έπαιξα μέχρι τον Ιούνιο, μετά για την εθνική ομάδα. Δεν υπήρχε ενέργεια. Φέτος είχα περισσότερο χρόνο»

Για τις απουσίες των Τσάντσαρ και Νίμπο: «Δεν έχω κάτι να παραπονεθώ. Είναι η απόφαση του συλλόγου που δεν τους επέτρεψε να παίξουν. Οι Λέικερς με άφησαν να παίξω, το Μιλάνο δεν τους άφησε. Θα προτιμούσα να μην εμπλακώ σε αυτό. Αλλά θα πρέπει να είναι μια απόφαση του παίκτη. Εγώ δεν έχω περιορισμό από την ομάδα, μου δίνει πλήρη ελευθερία και με στηρίζει»

Για τον φιλικό αγώνα με τη Γερμανία και τη χημεία στην εθνική: «Το να παίξω ολόκληρο το παιχνίδι πιθανότατα θα είναι δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω ότι θα έχω αρκετά λεπτά συμμετοχής. Εξαρτάται από το πώς θα αισθανθώ το σώμα μου. Είναι μόνο ο πρώτος αγώνας, αλλά ξέρουμε τι είδους ομάδα είναι η Γερμανία. Ο αγώνας θα είναι δύσκολος, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θα μάθουμε πολλά από τον αγώνα, θα δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά η χημεία είναι εξαιρετική.

Μαθαίνεις τα περισσότερα από τους αγώνες όταν παρακολουθείς βίντεο και καταλαβαίνεις την αίσθηση του παιχνιδιού. Μου αρέσει που έχουμε πολλούς αγώνες. Έτσι μπορούμε να δούμε πού βρισκόμαστε”»

Για τις ειδικές προπονήσεις του: «Στην αρχή, όλα ήταν δύσκολα. Αλλά όλα είναι θέμα συνήθειας. Δεν ήταν εύκολο, αλλά λειτούργησε. Δεν ξέρω ποιο θα έλεγα ότι ήταν το πιο δύσκολο. Όλα αυτά»

Για τον στόχο της Σλοβενίας στο EuroBasket: «Ο στόχος μας είναι πάντα ένα μετάλλιο. Αλλά δεν είμαι ο μόνος ηγέτης. Αν υπάρχει μόνο ένας ηγέτης, η ομάδα δεν θα κάνει τίποτα. Όλοι ξέρουν τον ρόλο τους».