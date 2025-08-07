Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό της Εθνικής με το Μαυροβούνιο στο PAOK Sports Arena

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ανδρών με το Μαυροβούνιο στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η Εθνική Ανδρών θα ταξιδέψει για μία ακόμη φορά στη Θεσσαλονίκη και στην ΠΑΟΚ Sports Arena! Στις 14 Αυγούστου θα αναμετρηθεί με το Μαυροβούνιο σε ένα δυνατό τεστ ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025 και μπορείτε να δείτε την προσπάθειά της από κοντά με ένα απλό «κλικ».

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση διατίθενται από σήμερα (7/8) στις 13.00 από την ticketmaster και μπορείτε να βρεθείτε δίπλα στην επίσημη αγαπημένη, όπως σε κάθε ευκαιρία κάνει πάντα η Θεσσαλονίκη, κλείνοντας την θέση σας διαδικτυακά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως πέντε ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Σας περιμένουμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena!