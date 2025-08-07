Επιβεβαίωση SDNA: Στον Προμηθέα ο Τζέι Πι Ματσούρα

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέι Πι Ματσούρα, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του SDNA.

Παίκτης του Προμηθέα με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Τζέι Πι Ματσούρα, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Πατρινούς, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του SDNA.

Ο Ματσούρα μέτρησε 11 πόντους και 2,3 ριμπάουντ ανά 19.6′ κατά μέσο όρο σε 30 ματς της Lega Basket Serie A με την Τρεβίζο την περασμένη αγωνιστική περίοδο και πλέον θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Λιμνιάτη.

H ανακοίνωση του Προμηθέα:

“Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή JP Macura, ο οποίος θα ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας μας για τη σεζόν 2025-26.

Ο Macura γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1995 στο Lakeville των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βλέπει τον κόσμο από τα 196 εκατοστά και αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως small forward, που ενίοτε μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής και ως shooting guard. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA, όπου παρέμεινε για μια τετραετία στους Xavier Musketeers (2014-18).

Οι πολύ καλές εμφανίσεις του στο Κολλέγιο, του έδωσαν το ”διαβατήριο” για να ζήσει την εμπειρία του ΝΒΑ, αγωνιζόμενος σε δύο ματς με τους Charlotte Hornets (2018-19), ενώ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και στην G League με τους Greensboro Swarm. Εν συνεχεία, έπαιξε άλλο ένα παιχνίδι στο ΝΒΑ την επόμενη σεζόν με τους Cleveland Cavaliers και αγωνίστηκε εκ νέου στη G League με τους Canton Charge.

Το 2020-21 πέρασε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη ήταν η Αφιόν από την Τουρκία.

Τις δύο επόμενες σεζόν αγωνίστηκε στην Ντερτόνα, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις, ενώ τη σεζόν 2024-25 παρέμεινε στην Ιταλία, για λογαριασμό της Τρεβίζο. Με την ιταλική ομάδα μέτρησε 11 πόντους και 2,3 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με το εξαιρετικό 40% έξω από τα 6,75 μ.

Καλωσορίζουμε τον J.P Macura στην οικογένεια του Προμηθέα και του ευχόμαστε να έχει υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα των ”πορτοκαλί””.