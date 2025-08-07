Ανακοίνωσε Χαμιντού Ντιαλό η Μπασκόνια

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χαμιντού Ντιαλό, με τον 27χρονο άσο να υπογράφει διετές συμβόλαιο με τους Βάσκους.

Παίκτης της Μπασκόνια με κάθε επισημότητα είναι ο Χαμιντού Ντιαλο. Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου άσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα της Ισπανίας και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα.

Ο Ντιαλό που αποφοίτησε από το Κεντάκι, έχει 265 συμμετοχές στο NBA ενώ ήταν νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων το 2019 στο All Star Game.