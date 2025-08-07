Στο «Υγεία» ο Ρογκαβόπουλος - Πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», με τον Έλληνα φόργουορντ να περνά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να ενισχύουν σημαντικά τον ελληνικό κορμό τους, με τον ταλαντούχο άσο.

Ο Έλληνας σούτινγκ φόργουορντ βρέθηκε σήμερα (7/8) στο νοσοκομείο «Υγεία», προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Ρογκαβόπουλο να φωτογραφίζεται για πρώτη φορά με τα «πράσινα», φορώντας το Νο.17 στην φανέλα.