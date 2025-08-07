Σταθερά βουβοί, άφαντοι, πάνω απ’ όλα ένοχοι

Η σιωπή σημαίνει αποδοχή, σημαίνει «δεν έχω τι να πω» και έτσι φτάσαμε στο σημείο να βλέπει ο Λιόλιος και η διοίκησή του κάμερες και μικρόφωνα, χωρίς να ανοίγουν το στόμα τους.

Στο Eurobasket γυναικών στο ΣΕΦ, μόλις έβλεπαν μικρόφωνο οι άνθρωποι της ΕΟΚ, έτρεχαν. Λιόλιος, Σβερκούνος, αυτοαποθεωτικές δηλώσεις, πόσο τέλεια είναι όλα, πόσο μαγικά διοικούν οι ίδιοι και πόσο έχουν ανεβάσει το μπάσκετ. Ήρθε βέβαια το αγωνιστικό σκέλος να τους κάνει να το… βουλώσουν.

Δεν έχει κανένα νόημα να γίνονται δηλώσεις αυτοαναφορικότητας, αυτοαποθέωσης, διαφήμισης της ΕΟΚ. Καταντά προπαγάνδα πλέον, ειδικά όταν δεν δίνονται απαντήσεις στα σοβαρά ζητήματα του μπάσκετ. Όπως ακριβώς έγινε στο περιθώριο του φιλικού με το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ.

Έγιναν όσα έγιναν στους τελικούς και μετά από τεράστια πίεση για την εξαφάνιση της ΕΟΚ – παρά την τεράστια ευθύνη της λόγω της διαιτησίας που καθόρισε το ποιος πήρε τον τίτλο – προέκυψε απλά μια ανακοίνωση. Χωρίς την παραμικρή αναφορά στο πρόβλημα, παρά μόνο υπεράσπιση στον ίδιο της τον εαυτό απ’ την Ομοσπονδία.

Η συγκάλυψη πέρασε και ήρθε ο καιρός για την Εθνική ομάδα των ανδρών. Καιρός για την απόλυτη… λεζάντα, φωτογραφίες, τούρτες, παροχές προς όσους δεν είδαν και δεν άκουσαν τι συνέβη με τη διαιτησία.

Υπήρξε μια επιστολή πέντε διεθνών. Στην οποία αναφέρεται ξεκάθαρα η ΕΟΚ και η διαιτησία. Δηλαδή το σύνολο των ευθυνών της Ομοσπονδίας. Θα περίμενε κανείς να απολογηθεί η Ομοσπονδία. Να τιμωρήσει τους παίκτες αν τους θεωρεί τόσο… άδικους. Να δει ο φίλαθλος κόσμος κάτι.

Το δύσκολο είναι να ασκείς διοίκηση και όχι να περιμένεις απλά να πιάσουν τόπο οι προσπάθειες των… πλυντηρίων. Ο Λιόλιος ξέρετε πως άσκησε διοίκηση; Για πρώτη φορά έμεινε βουβός σε «φιέστα» της Εθνικής. Τόσα μικρόφωνα, τόσες κάμερες, αλλά τίποτα. Ούτε μια λέξη.

Υπήρχε ο φόβος να ερωτηθεί για την επιστολή και θα έπρεπε να απαντήσει. Όχι σε κάποιον παράγοντα, αλλά σε αθλητές αυτή τη φορά. Ακόμη κι αν δεν τον ρωτούσαν, θα ήταν η απόλυτη ήττα γι’ αυτόν ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, να κάνει δηλώσεις χωρίς να πει το παραμικρό για το θέμα που απασχολεί το μπάσκετ.

Τσιμουδιά λοιπόν. Η σιωπή του Λιόλιου και των συνεργατών του, είναι κατά κάποιο τρόπο απάντηση. Δεν έχει τι να πει. Θα παραδεχτεί το αυτονόητο; Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάει κόντρα στους διεθνείς, των οποίων τους κόπους επηρέασε; Θα τους τιμωρήσει επειδή παίζουν κανονικά στην Εθνική, αλλά έστειλαν μια επιστολή στον πρωθυπουργό και στον υπουργό;

Τίποτα. Βουβαμάρα. Όπως ακριβώς δεν διοικεί αλλά εξυπηρετεί καταστάσεις που πρέπει να εξυπηρετήσει, έτσι και δε μίλησε για αυτά που είναι πρόβλημα για το μπάσκετ. Μαζεύτηκαν και πολλά, η επιστολή, η διαιτησία, ο Ουόκαπ που ενώ έπαιξε στους τελικούς και έδειξε – ευτυχώς – σε καλή κατάσταση, για κάποιο ανεξήγητο λόγο δεν είναι στην Εθνική. Συνεχίζοντας να έχει ελληνικό διαβατήριο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας που είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, θρονιάστηκε στην θέση του ΟΑΚΑ αναπαυτικά και δεν είπε τσιμουδιά. Η ΕΟΚ ήταν άφαντη αυτή τη φορά. Μόλις φροντίσουν αυτοί που πρέπει να ξεχαστούν όλα αυτά, θα ανοίξουν ξανά τα στόματα. Για κάτι που δεν θα έχει νόημα.



