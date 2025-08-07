Λήξη συναγερμού στην Εθνική: Ήπιου βαθμού κάκωση στην ποδοκνημική ο Ζούγρης

Τυχερός στην... ατυχία του στάθηκε ο Βαγγέλης Ζούγρης, ο οποίος υπέστη ήπιου βαθμού κάκωση στην ποδοκνημική κόντρα στο Βέλγιο.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης στάθηκε άτυχος στο πρώτο φιλικό τεστ της Εθνικής κόντρα στο Βέλγιο, με τον Έλληνα σέντερ να τραυματίζεται σε ανύποπτη φάση, καθώς πάτησε στο πόδι Βέλγου παίκτη, με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική.

Ωστόσο, ο νεαρός σέντερ, υποβλήθει σήμερα σε μαγνητική, η οποία σήμανε λήξη συναγερμού στο στρατόπεδο της Εθνικής, καθώς η κάκωση είναι ήπιου βαθμού με την κατάσταση του να μην εμπνέει ανησυχία.