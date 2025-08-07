Πήρε και Τριφούνοβιτς η Μακάμπι

Η Μακάμπι ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ούρος Τριφούνοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρωλίγκα μετά από απουσία ενός χρόνου.

Τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου «τρέχει» η Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του «λαού» να κάνει δικό της τον Ούρος Τριφούνοβιτς.

Ο Σέρβος άσος ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρτίζαν, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε εκτός Ευρωλίγκας, παίζοντας με την φανέλα της Τόφας.

Ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ μέτρησε 10.8 πόντους με 41% πίσω από τα 6,75μ. στο περσινό Eurocup, ενώ με την Παρτίζαν τη σεζόν 2023-24 είχε κατά μέσο όρο 2.8 πόντους, με 1.5 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ σε 19 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.