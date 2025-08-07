Ασταμάτητος ο Λεσόρ: Συνεχίζει την σκληρή δουλειά ενόψει της νέας σεζόν (vid)

Ο Ματίας Λεσόρ συνεχίζει την σκληρή δουλειά στα παρκέ προκειμένου να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Ο Ματίας Λεσόρ δεν αφήνει ούτε το καλοκαίρι τα παρκέ, με τον Γάλλο σέντερ να συνεχίζει την σκληρή δουλειά. Ο ψηλός του Παναθηναϊκού δουλεύει συνεχώς ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν, προκειμένου να επανέλθει στην καλύτερη κατάσταση.

Ο Λεσόρ είχε μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με τον τραυματισμό του αλλά και τη στήριξη του Παναθηναϊκού. «Δεν ήξερα αν ο τραυματισμός μου ήταν πιο σοβαρός ή κάτι μικρότερο. Εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για όσα έχουν κάνει οι φίλοι του Παναθηναϊκού για μένα και για την αγάπη που μου έδειξαν.

Φρόντισαν έτσι ώστε όπου και να παίζαμε, εντός ή εκτός έδρας, να μου δείχνουν πως με σκέφτονται και δεν με ξεχνούν. Περπατάς στον δρόμο, και βλέπεις ένα παιδί 4-5 χρονών να σε κοιτάζει σαν υπερήρωα. Είναι πράγματα που δεν θα μπορούσα να φανταστώ όταν ήμουν μικρός, ότι ένα παιδί στην Ελλάδα θα με κοίταζε σαν ήρωα. Δεν παίρνω δεδομένες αυτές τις στιγμές που μου έχουν χαρίσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι ευλογία και δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά για την αγάπη και τη στήριξή τους μετά τον τραυματισμό μου», είχε τονίσει ο Γάλλος.