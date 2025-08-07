Μεταγραφές 14χρονων και 15χρονων στο μπάσκετ, αυτή η μάστιγα!

Με αφορμή την εθνική ομάδα Παίδων (οι 10 στους 12 είναι "μεταγραφές") είναι καιρός να προβληθεί η θλιβερή εικόνα των πρόωρων "επαγγελματιών", όπου το μπάσκετ από αγάπη και μεράκι γίνεται δουλειά και υποχρέωση, και στους περισσότερους κόβει τα φτερά.

Ξεκινάμε από τα στοιχεία, που περιγράφουν το πρόβλημα σε όλη του την ένταση: Οι 10 από τους 12 παίκτες της εθνικής μπάσκετ Παίδων (U16), η οποία ξεκινάει αύριο τους αγώνες της στο Eurobasket στην Τιφλίδα της Γεωργίας, είναι «μεταγραφές».

Το πιάσατε; Το συνειδητοποιείτε; Το συντριπτικό ποσοστό των παιδιών που θεωρούνται πια κι επισήμως τα καλύτερα της φουρνιά του 2009 έχει κάνει τουλάχιστον μία μεταγραφή, αν και ακόμα δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Μάλιστα οι μεταγραφές έγιναν κατά κύριο λόγο το περασμένο καλοκαίρι, όταν ήταν ακόμα μικρότεροι! Και κάποιοι παίζουν ήδη σε διαφορετική πόλη απ’ αυτή που γεννήθηκαν, ένας μάλιστα και σε διαφορετική χώρα!

Θέλετε να τους πάρουμε κι έναν-έναν;

Αρχίζουμε από τους τέσσερις που μετακινήθηκαν στην ίδια πόλη. Ο Μάριος Μεσσηνιώτης του Άρη Θεσσαλονίκης είναι μεταγραφή από τον Παναθλητικό Συκεών. Ο Σπύρος Παπαϊωάννου του Ολυμπιακού (το όνομα του οποίου αναφέρεται στο αφιέρωμα της FIBA για τη διοργάνωση ως ένας από τους παίκτες που αναμένεται να ξεχωρίσουν) ξεκίνησε στον Πανιώνιο. Ο Δημήτρης Καπιρέλης του Περιστερίου έρχεται από την Ηλιούπολη. Ο Ανδρέας Τζιάνο του Παναθηναϊκού έπαιζε στον Πανερυθραϊκό.

Πάμε και στις περιπτώσεις που η μεταγραφή προϋποθέτει και αλλαγή πόλης. Ο Κωνσταντίνος Μέγγος από την Σπάρτη «μετακόμισε» στον Προμηθέα Πάτρας. Ο Εμμανουήλ Μανής και ο Μιχάλης Νούσιος, που ανήκουν στον ΠΑΟΚ, έπαιζαν μέχρι πρότινος στον Κεραυνό Λάρισας. Ο Παναγιώτης Σιγάλας, γιος του Γιώργου Σιγάλα, από τον Μίλωνα μετακινήθηκε στον Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Γεράσιμος Βόντας από το Ηράκλειο της Κρήτης στη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΚΑ.

Και μια ξεχωριστή περίπτωση: Ο Βαγγέλης Ασωνίτης, που καταγράφεται ως αθλητής του Περιστερίου, γεννήθηκε στην Κύπρο, εκεί έμαθε μπάσκετ και ξεχώρισε.

Οι μόλις δύο «γηγενείς» είναι ο Άγγελος Ζούπας (της… γνωστής οικογενείας) του Αμύντα και ο Γιάννης Ιωαννίδης της ΔΕΚΑ.

Πρόκειται, μήπως, για μια αλληλουχία σατανικών συμπτώσεων που έφεραν αυτή την εικόνα; Κάθε άλλο. Είναι απόλυτα συνηθισμένο πια στο μπάσκετ των μικρών ηλικιών ειδικά τα παιδιά που ξεχωρίζουν κι επιλέγονται στα κατά τόπους κλιμάκια των ενώσεων να αφήνουν το σωματείο της γειτονιάς τους ή της πόλης τους και να γίνονται «επαγγελματίες» στα 14-15 τους.

Το «επαγγελματίες» σε εισαγωγικά, επειδή το μόνο που τους λείπει είναι το συμβόλαιο και οι παχυλές οικονομικές απολαβές. Έχουν, βέβαια, άλλα προνόμια, όπως η φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία, η στέγαση και η σίτιση με ευθύνη των συλλόγων τους για παιδιά που μετακομίζουν σε άλλη πόλη, και φυσικά είναι κανόνας να βγαίνει και κάποιο χαρτζιλίκι.

Παιδιά 15 ετών, το επαναλαμβάνουμε.

Σαν σήμερα πριν από 32 ολόκληρα χρόνια, το 1993, η αντίστοιχη εθνική ομάδα Παίδων επέστρεφε από την Τουρκία με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Το δεύτερο της Ελλάδας και τελευταίο χρονικά μέχρι σήμερα.

Θέλετε να θυμηθούμε εκείνη τη δωδεκάδα; Κάποιοι είναι πολύ γνωστοί, αλλά προσέξτε κυρίως τους συλλόγους τους: Γιάννης Σοφογιάννης (ΓΣ Λαμίας), Αλέξης Παπαδάτος (Κεφαλληνιακός-εκείνο το καλοκαίρι μετακινήθηκε στον Πειραϊκό), Παναγιώτης Μπαρλάς (Πανελλήνιος), Δημήτρης Παπανικολάου (Σπόρτιγκ-μεταγραφή από τον Αστέρα Ζωοδόχου Πηγής), Θανάσης Σπανός (Γαλάτσι), Νίκος Χατζής (Ποσειδώνας Καλαμάτας), Δάμης Χρυσίδης (Πιερικός), Γιάννης Γιαννούλης (Έσπερος Καλλιθέας-γεννημένος στο Τορόντο και μεγαλωμένος στην Καρδίτσα), Δημήτρης Δέσπος (Δαναός Τρικάλων), Γιώργος Καράγκουτης (Πανιώνιος), Ευθύμης Ρεντζιάς (Δαναός Τρικάλων-εκείνο το καλοκαίρι μετακινήθηκε στον ΠΑΟΚ) και Μιχάλης Κακιούζης (Ιωνικός Ν.Φ.).

Σημειωτέον δε ότι εκείνοι οι παίκτες ήταν ένα χρόνο μεγαλύτεροι, τότε η κατηγορία των Παίδων της FIBA ήταν ως τα 17 χρόνια και αυτή των εφήβων στα 19. Δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, όντως, με τέτοιους αριθμούς.

Πρόωρες μεταγραφές, λοιπόν. Αυτή η μάστιγα. Η οποία πρέπει να χτυπηθεί. Όχι με νόμους, κανονισμούς και «πλαίσια», αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Όποιο θεσμικό πλαίσιο κι αν υιοθετήσει μια ομοσπονδία, περί δικαιώματος συμμετοχής «γηγενών» ή μη αθλητών, η ζημιά μπορεί κάλλιστα όχι μόνο να γίνεται, αλλά και να διαιωνίζεται.

Στην εύθραυστη εφηβική ηλικία, αυτά τα παιδιά μπαίνουν σε επαγγελματικό mood. Σε ηλικία που πρέπει να κατασταλλάξουν στους κολλητούς τους, να φτιάξουν αναμνήσεις και σχέσεις ζωής, να καψουρευτούν τα κοριτσάκια, και το μπάσκετ να το απολαμβάνουν, εκείνη τη στιγμή ακριβώς γίνονται μπασκετικά ρομποτάκια. Γίνονται μπασκετικοί μετανάστες, σ’ ένα σχολείο καλό μεν, που δεν αισθάνονται δικό τους (και, για να τα λέμε όλα, τους παρέχει διευκολύνσεις, κάνει και στραβά μάτια σε απουσίες κτλ.), ένα δωμάτιο που δεν είναι δικό τους και φίλους-συμπαίκτες που ούτε μαζί μεγάλωσαν, ούτε και γνωρίζουν αν την επόμενη σεζόν θα φοράνε την ίδια φανέλα. Πλήρης επαγγελματική νοοτροπία, δηλαδή.

Και το μπάσκετ, από διασκέδαση, από κάψα, γίνεται υποχρέωση. Γίνεται «δουλειά». Γίνεται εισιτήριο για ένα κατοπινό συμβόλαιο, μοριοδότηση στις Πανελλαδικές εξετάσεις, τώρα τελευταία έγινε της μόδας και μια υποτροφία στις ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν και πολλά λεφτά. Κίνητρα, δηλαδή, απολύτως υλικά, που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο καύσιμο που θα’ πρεπε να έχει ένα παιδί σ’ αυτή την ηλικία: Την ΑΓΑΠΗ για το μπάσκετ σαν σπορ.

Τα θεωρείτε δευτερεύοντα όλα αυτά; Και κάπως… ρομαντικά; Κι εκτός εποχής; Ας αφήσουμε, λοιπόν, τα… ψυχολογικά και να πάμε στα καθαρά αγωνιστικά.

Ένα παιδί που ξεκινάει το μπάσκετ π.χ. στα 8-9 του χρόνια σε κάποιον σύλλογο, της γειτονιάς του, της περιοχής του, θα περάσει από πολλά στάδια πριν παίξει στην ομάδα Παίδων: Από προμίνι σε μίνι και από Γαλανόλευκα Αστέρια σε Παμπαίδες. Όλα… μαζικά. Τους συλλόγους πια τους ενδιαφέρει η ποσότητα και όχι η ποιότητα.

Ανακοινώνει ο τάδε σύλλογος ότι «έχουμε στην ακαδημία μας 150 παιδιά». Και θεωρεί επιτυχία αν του χρόνου αυτά τα παιδιά γίνουν 180. Απόλυτα θεμιτό είναι αυτό, και με βάση το νόμο των πιθανοτήτων, όσο πιο πολλά είναι τα παιδιά που ασχολούνται, τόσο περισσότερα θα είναι και τα ταλέντα.

Μ’ αυτά τα ταλέντα, όμως, τι γίνεται; Ανάμεσα στα 150 παιδιά της ακαδημίας υπάρχουν προφανώς καμιά δεκαριά παιδάκια που ξεχωρίζουν. Είτε λόγω ύψους, είτε λόγω αντίληψης, ταχύτητας, αλτικότητας κτλ. Ασχολείται κανένας μ’ αυτά πιο επισταμένα; Φτιάχνεται π.χ. ένα «ειδικό» τμήμα, όπου η προπόνηση και η δουλειά να είναι πιο υψηλού επιπέδου;

Όχι. Ο κανόνας είναι «όχι». Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά εδώ ασχολούμαστε με τον κανόνα.

Και γιατί όχι; Διότι οι περιφερειακοί σύλλογοι, αυτοί που δεν έχουν το γκλαμουράτο όνομα και δεν αγωνίζονται σε μεγάλες κατηγορίες σε παιδικο-εφηβικά και αντρικά, γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα το παιδί θα «χαθεί» γι’ αυτούς. Θα υποκύψει κι αυτό και οι γονείς του στο δέλεαρ του μεγάλου συλλόγου, της «βαριάς» φανέλας και του πρεστίζ που απορρέει απ’ αυτή, των προνομίων.

Αλλά και μιας στρεβλής προοπτικής, που λέει «αν έχω στο βιογραφικό μου ότι έπαιξα εφηβικό στον τάδε μεγάλο σύλλογο, ακόμα κι αν δεν παίξω πρώτη ομάδα, θα μου ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για καλύτερες ομάδες, έστω και χαμηλότερου επιπέδου, όταν τελειώσω το εφηβικό».

Ο περιφερειακός σύλλογος, λοιπόν, ακριβώς στις ηλικίες που πρέπει να μπουν κάποιες βάσεις και να δουλευτούν αλλιώς τα παιδιά που ξεχωρίζουν, τα αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο με τα ατάλαντα. Διότι, απλούστατα, «την ίδια συνδρομή πληρώνουν».

Κι όπου υπάρχουν κάποιοι προπονητές που, με δική τους πρωτοβουλία, οργανώνουν κάποια τμήματα «προχωρημένων», επεμβαίνουν διάφοροι γονείς, παιδιών που δεν συμπεριλήφθηκαν στις «επιλογές». Και διαμαρτύρονται για άνιση μεταχείριση.

Από τη στιγμή που το δελτίο έπαψε να είναι δεσμευτικό για τον αθλητή ξεκίνησε ένα πραγματικό τσουνάμι μετακινήσεων. Τσουνάμι τεράστιο. Με αθλητές που, σε κάποιες περιπτώσεις, μετακινούνται κάθε χρόνο! Και μέχρι τα 18 τους έχουν αλλάξει δύο, τρεις ομάδες, μπορεί και περισσότερες!

Προφανώς ήταν λάθος και η προηγούμενη κατάσταση, όπου μια υπογραφή δελτίου που έβαζε ένα παιδάκι στα 12-13 του χρόνια τον δέσμευε για μια ζωή (και κάποιοι παράγοντες απειλούσαν να καρφώσουν το δελτίο στον τοίχο), αλλά πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο.

Και οι προπονητές χάνουν σε μεγάλο βαθμό το κίνητρό τους να ασχοληθούν με συγκεκριμένα παιδιά. Αφού γνωρίζουν ότι την επόμενη χρονιά πιθανότατα δεν θα τα έχουν στη διάθεσή τους, οπότε δεν θα πιστωθούν (στη μπασκετική πιάτσα) και την εξέλιξή τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στα δυνατά προγράμματα των γκλαμουράτων συλλόγων το επίπεδο προπόνησης είναι καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό, οι εγκαταστάσεις τις περισσότερες φορές καλύτερες, ενδεχομένως οι προπονητές πιο καταρτισμένοι. Χώρια τα προνόμια και «προνόμια» που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτός ο ανταγωνισμός, όμως, δεν είναι πάντα προς όφελος του παιδιού.

Το μπάσκετ παίζεται με μία μπάλα, ο κάθε προπονητής έχει να μοιράσει 200 λεπτά σε κάθε ματς (5Χ40) και 60-70 σουτ, στην καλύτερη περίπτωση. Τι γίνεται όταν μαζευτούν 10-15 ταλεντάρες στην ομάδα του; Ένας-δύο θα είναι οι ηγέτες, κάποιοι θα συμβιβαστούν από αυτή την ηλικία με τα 10-15 λεπτά του ρολίστα και κάποιοι θα παίζουν ελάχιστα ως καθόλου.

Αν έμεναν στην περιφερειακή ομάδα της γειτονιάς τους, θα έπαιζαν σίγουρα 30-35 λεπτά, θα ανέπτυσσαν ηγετικά προσόντα, θα τόνωναν την αυτοπεποίθησή τους και, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, θα προωθούνταν στην ανδρική ομάδα από πολύ μικρή ηλικία. Εκεί θα έπαιρναν πολύτιμες εμπειρίες από την «τριβή» τους με άνδρες συμπαίκτες και αντιπάλους, έστω και σε χαμηλότερο μπασκετικά επίπεδο.

Τι είναι καλύτερο από τα δύο; Η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ έχει ήδη δώσει την απάντηση. Ας θυμηθούμε μόνο αυτοί οι παίκτες που ακόμα μνημονεύουμε σαν «χρυσές φουρνιές», πού ξεκίνησαν το μπάσκετ, πού ανδρώθηκαν μπασκετικά και (κυρίως) σε ποια ηλικία έκαναν τη μεταγραφή στη «μεγάλη» ομάδα και με ποιο στάτους πήγαν εκεί.

Όσο πιο γρήγορα σταματήσουν τα κάθε λογής «παιδωμαζώματα», τόσο το καλύτερο. Και από την πλευρά των συλλόγων, αλλά και από την πλευρά των παιδιών και των γονιών τους.