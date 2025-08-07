«Αυτό είναι που περιμένατε;» Το κάρφωμα του Αβδάλα που «τρέλανε» το Βιρτζίνια (vid)

Πτυχές του ταλέντου του έχει ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ο Νεοκλής Αβδάλας, λίγες μέρες μετά την ένταξη του στο νέο του κολέγιο.
Ο ταλαντούχος άσος έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασία και προπονήσεις με το Βιρτζίνια Τεκ και σε μια από αυτές έδειξε το τι μπορεί να κάνει στο παρκέ. Η κάμερα προπόνησης του κολεγίου «έπιασε» τον 19χρονο γκαρντ να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι με το δεξί χέρι, αφήνοντας άφωνους τους φίλους των «Hokies».
«Αυτό είναι που περιμένατε;» αναφέρει η λεζάντα του βίντεο που δημιούργησαν από το κολλέγιο.
Δείτε το φοβερό κάρφωμα:
This what you’ve been waiting for?! 🤯🇬🇷🚀🚀🚀👀 @neoo1721 pic.twitter.com/78Gai9MYNL— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) August 6, 2025