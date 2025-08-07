«Αυτό είναι που περιμένατε;» Το κάρφωμα του Αβδάλα που «τρέλανε» το Βιρτζίνια (vid)

Ό Νεοκλής Αβδάλας εντυπωσιάζει με το καλημέρα στις προπονήσεις με το Βιρτζίνια Τεκ, με τον ταλαντούχο νεαρό «τρελαίνει» τους «Hokies» με ένα απίθανο κάρφωμα.

Πτυχές του ταλέντου του έχει ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ο Νεοκλής Αβδάλας, λίγες μέρες μετά την ένταξη του στο νέο του κολέγιο.

Ο ταλαντούχος άσος έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασία και προπονήσεις με το Βιρτζίνια Τεκ και σε μια από αυτές έδειξε το τι μπορεί να κάνει στο παρκέ. Η κάμερα προπόνησης του κολεγίου «έπιασε» τον 19χρονο γκαρντ να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι με το δεξί χέρι, αφήνοντας άφωνους τους φίλους των «Hokies».

«Αυτό είναι που περιμένατε;» αναφέρει η λεζάντα του βίντεο που δημιούργησαν από το κολλέγιο.

Δείτε το φοβερό κάρφωμα: