Πέσιτς: «Μικροτραυματισμοί για Μίσιτς, Σμάιλαγκιτς και Τριφούνοβιτς - Η Ελλάδα είναι διεκδικήτρια μεταλλίου»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως οι Μίσιτς, Τριφούνοβιτς και Σμάιλαγκιτς υπέστησαν μικροτραυματισμούς κατά την διάρκεια της προπόνησης ενόψει Eurobasket, ενώ στάθηκε και στην Εθνική μας ομάδα λέγοντας πως είναι διεκδικήτρια μεταλλίου.

Μια εβδομάδα μετά την έναρξη της προετοιμασίας της Σερβίας ενόψει Eurobasket, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αποκάλυψε σε δηλώσεις του προβλήματα τραυματισμών για τρεις παίκτες της Εθνικής ομάδας.

Όπως δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Βασίλιε Μίσιτς, ο Ούρος Τριφούνοβιτς και ο Άλεν Σμάιλαγκιτς αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμών.

«Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Αυτή ήταν η όγδοη ημέρα της φάσης προετοιμασίας μας, παίξαμε δύο παιχνίδια», είπε ο Πέσιτς.

«Πριν από αυτό, προπονούμασταν, συζητούσαμε τις τακτικές λεπτομέρειες και δουλεύαμε πάνω στη φυσική κατάσταση των παικτών. Όλα πάνε καλά. Έχουμε μερικούς μικροτραυματισμούς, οι Τριφούνοβιτς, Μίτσιτς και Σμαϊλάγκιτς είναι τραυματίες. Αυτά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κάθε προετοιμασίας για το πρωτάθλημα και ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει πολύ».

Η Σερβία νίκησε αρχικά τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη με 126–89 και το βράδυ της Τετάρτης και την Πολωνία με 79–67 στα δυο πρώτα φιλικά προετοιμασίας. Και οι δύο αγώνες διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία θεατών ή μέσων ενημέρωσης.

«Θέλαμε να παίξουμε δύο παιχνίδια για να προπονηθούμε εναντίον ανταγωνιστικών αντιπάλων. Το αποτέλεσμα δεν έχει σημασία», εξήγησε ο Πέσιτς την απόφαση να παίξουμε κεκλεισμένων των θυρών.

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μεταφέρουμε όσα έχουμε δουλέψει στην προπόνηση στα παιχνίδια και να παρατηρούμε τις αντιδράσεις των παικτών. Προοδεύουμε μέρα με τη μέρα, με σαφείς στόχους, πρέπει να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

«Η Ελλάδα είναι μία από τις διεκδικήτριες μεταλλίου και μας περιμένει ένας πολύ δυνατός αγώνας. Αντικειμενικά, δεν είμαστε ακόμα πλήρως έτοιμοι να παίξουμε όπως θα θέλαμε υπό ιδανικές συνθήκες, αλλά και οι Έλληνες βρίσκονται μόλις στην αρχή της δικής τους προετοιμασίας. Οι αγώνες μας μαζί τους είναι πάντα σπουδαίοι και τώρα είναι και οι διοργανωτές. Θέλουμε να συμβάλουμε στην προώθηση του τουρνουά, ειδικά από τη στιγμή που διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης»