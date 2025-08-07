Δρακάκη για τον αποκλεισμό από τα play-offs του Εurobasket U20: «Δείξαμε ότι έχουμε ψυχή»

Η Εθνική Νέων Γυναικών γνώρισε την ήττα από την Ουγγαρία χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει την άνοδο στην Α' κατηγορία του Eurobasket U20, ωστόσο η ομοσπονδιακός τεχνικός σε δηλώσεις της τόνισε πως ο παίκτριες έβγαλαν ψυχή.

Η Εθνική Νέων Γυναικών γνώρισε την ήττα από την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι στην Β' φάση του Eurobasket U20, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αντιμετωπίζει σήμερα την Σλοβακία (16:30), έχοντας αποκλειστεί από τα play-offs και την άνοδο στην Α' κατηγορία της διοργάνωσης.

Η ομοσπονδιακός τεχνικός, Φρόσω Δρακάκη, παρά την ήττα από την Ουγγαρία και τον αποκλεισμό από την συνέχεια της διοργάνωσης τόνισε ότι οι παίκτριες της έβγαλαν ψυχή...

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Ξέραμε ότι αντιμετωπίζαμε μια πολύ δύσκολη ομάδα, αλλά παρόλα αυτά προσπαθήσαμε. Δείξαμε μεγάλη ψυχή κάνοντας την αντεπίθεσή μας στο ημίχρονο πλησιάζοντας στους πέντε πόντους. Από εκείνο το σημείο δεν βάλαμε εύκολα καλάθια και δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δείξαμε ωστόσο ότι δεν τα παρατάμε, ό,τι έχουμε ψυχή και ότι συνεχίζουμε να παλεύουμε απέναντι σε καλύτερους αντιπάλους και να πολεμάμε σε κάθε παιχνίδι δίνοντας τα πάντα στο παρκέ».