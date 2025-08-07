Χαμόγελα στο Λος Άντζελες: Όλα δείχνουν ανανέωση του Ριβς στους Λέικερς

Ο Όστιν Ριβς αναμένεται να συνεχίσει στους Λος Άντζελες Λέικερς, υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο με τους «Λιμνανθρώπους».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανανέωσαν για τα επόμενα τρία χρόνια τον Λούκα Ντόντσιτς και θέλουν να εξασφαλίσουν και τις υπηρεσίες του Όστιν Ριβς.

Όπως αναφέρει το «ESPN», ο 27χρονος αστέρας αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «Λιμνανθρώπους» και να είναι ο παρτενέρ του Σλοβένου για πολλά χρόνια ακόμα.

Το δημοσίευμα τονίζει πως άνθρωποι στον οργανισμό πιστεύουν ότι θα υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με τις απολαβές του να ξεπερνάνε τα 30 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Έτσι, όλα δείχνουν πως θα φοράει για πολλά χρόνια ακόμα τα χρυσά και μωβ και θα έχει τον ρόλο που είχε ο Μπράνσον και ο Ίρβινγκ στους Ντάλςα Μάβερικς δίπλα στον Ντόντσιτς.

Ο Ριβς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 20,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ εκτελούσε με 37,7% από το τρίποντο.