Ο Ντόντσιτς θέλει ο Λεμπρόν να αποσυρθεί με τους Λέικερς

Ο Λούκα Ντόντσιτς θα συνεχίσει για τουλάχιστον ακόμα τρία χρόνια στους Λος Άντζελες Λέικερς και θέλει να δει τον Λεμπρόν Τζέιμς να αποσύρεται ως «Λιμνάνθρωπος».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησα σε αρκετές σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, αποκτώντας τους Τζέικ ΛαΒάρια, ΝτεΆντρε Έιτον και Μάρκους Σμαρτ. Όμως, η πιο μεγαλύτερη κίνηση ήταν η ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Ντόντσιτς για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν κάνει ξεκάθαρο πως ο Σλοβένος είναι πλέον το πρόσωπο του οργανισμού. Την ίδια ώρα, ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε opt-in στο συμβόλαιό του και θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν με την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Σύμφωνα με το «DallasHoopsJournal.com» ο Ντόντσιτς έχει αναφέρει πολλές φορές πως μεγαλώνοντας παρακολουθούσε τον «Βασιλιά» και ευχαριστήθηκε τη συνύπαρξή τους στο παρκέ την περσινή σεζόν. Μάλιστα, θέλει να τον δει να αποσύρεται ως παίκτης των Λέικερς, ενώ την ίδια στιγμή πιστεύει πως μπορούν να διεκδικήσουν το τρόπαιο τη νέα σεζόν.