Μάικλ Σκότο: «Συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό ο Χολμς - Από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη»!

Σε ρυθμούς... Ρισόν Χολμς κινούνται πλέον οι "πράσινοι" και όχι μόνο, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ενεργοποιήσει την "βόμβα" με τον 31χρονο εκρηκτικό σέντερ.

Το SDNA από το μεσημέρι της Δευτέρας ενημέρωσε πως το "τριφύλλι" βρίσκεται μια ανάσα από την συμφωνία με τον NBAer, με τον ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Μάικλ Σκότο να επιβεβαιώνει την εν λόγω συμφωνία με τοποθέτηση του στο twitter.

Ο ρεπόρτερ του ΝΒΑ ανέφερε πως ο Χολμς συμφώνησε με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ενώ σημείωσε πως η επικείμενη συμφωνία θα τον καταστήσει ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.

Ο Ρίτσαν Χολμς συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό που θα τον καταστήσει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη, σύμφωνα με πηγές του HoopsHupe. Ο Χολμς είχε μέσο όρο 7,4 πόντους με 65% ευστοχία στα σουτ και 5,7 ριμπάουντ με τους Γουίζαρντς την περασμένη σεζόν. Ο Χολμς είχε ενδιαφέρον από πολλές ομάδες της EuroLeague, ανέφερε ο Μάικλ Σκότο.

Richaun Holmes has agreed to a deal with Panathinaikos that’ll make him one of the highest-paid players in Europe, sources told @hoopshype. Holmes averaged 7.4 points on 65% shooting and 5.7 rebounds with the Wizards last season. Holmes had interest from multiple EuroLeague teams pic.twitter.com/8yGgMkn2p1