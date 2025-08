FIBA: Πτώση δυο θέσεων στα Power Rankings για την Εθνική Ελλάδας

Με το Eurobasket να βρίσκεται προ των πυλών η FIBA παρουσίασε το δεύτερο power ranking ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Σε σχέση με το πρώτο power ranking η Εθνική μας ομάδα έπεσε δυο θέσεις, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην 6η θέση, την στιγμή που στο προηγούμενο είχε τοποθετηθεί στην 4η.

Στην πρώτη θέση σταθερά η Σερβία, με τις Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία και Λετονία κατά σειρά να ακολουθούν.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

