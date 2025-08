Αντέδρασε ο Λεσόρ για τον τελικό της Γαλλίας με την Ισπανία: «Ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ»

Γαλλία και Ισπανία αναμετρήθηκαν στον τελικό του Eurobasket U18. Οι Ισπανοί κατάφεραν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς επέστρεψαν από το 79-71, με περίπου ένα λεπτό να απομένει.

Ο Ντελ Πίνο με μία βολή μείωσε σε 81-79 και έχασε τη δεύτερη. Η μπάλα βγήκε έξω υπέρ της Ισπανίας και ο Ντελ Πίνο σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με τρίποντο, και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Όπως, το φάουλ που κέρδισε στα τέσσερα δευτερόλεπτα είναι αμφισβητούμενο και ο Ματίας Λεσόρ θεωρεί πως ήταν επιθετικό. «Καθαρό επιθετικό φάουλ, ρε φίλε!!! Τι στο καλό σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης και σε αυτή τη στιγμή του αγώνα, είναι τρελό να το χάσεις το σφύριγμα» έγραψε ο Γάλλος στο X.

Clear offensive foul m!!! WTF at this stage of the competition and at this moment of the game that’s a crazy call to miss https://t.co/yS6KluoZ5x