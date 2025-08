H φοβερή MVP τούρτα γενεθλίων και το πάρτι του Ναν (vid)

O Kέντρικ Ναν συμπληρώνει σήμερα το 30 έτος της ηλικίας του, με τον Αμερικανό σταρ του Παναθηναϊκού, που φημίζεται για το απαράμιλλο στυλ του, να τα γιορτάζει σε πριβέ πάρτι στο Σικάγο.

Ο 30χρονος, πλέον, γκαρντ έσβησε μια χρυσή τούρτα με τη λέξη MVP πάνω της, αλλά και την φιγούρα του ίδιου να πανηγυρίζει ένα εύστοχο τρίποντο με την φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ στο πριβέ πάρτι τραγουδούσε ο γνωστός τραγουδιστής Loe Shimmy.

Παράλληλα δεν έλειψε και το γλυπτό από πάγο, το οποίο έγραφε τα αρχικά του Αμερικανού και την λέξη MVP από κάτω.

Δείτε το video από το πάρτι του Κέντρικ Ναν:

A birthday party full of MVPs: Kendrick Nunn celebrated his 30th birthday with an MVP-themed cake🔥



Via: @Felixflores87 #basketballmaniacs #basketball #paobc #paobcgr #olympiacosbc #euroleague #greece pic.twitter.com/aJVMj716kC