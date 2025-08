Tα «διαμάντια» του Λαυρίου: Στην Μερκεζεφέντι ο Σαμ Γκρίφιν

Ανέκαθεν το Λαύριο είτε με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο του, είτε με τον Κώστα Μέξα προχωρούσε σε εξαιρετικές επιλογές ξένων παικτών, με τα παραδείγματα να είναι υπέρ αρκετά.

Τάισον Κάρτερ, Κέβιν Πάντερ, Άλφα Ντιάλο, Χαβιέ Καστανέδα είναι μερικοί παίκτες που διέπρεψαν με την ομάδα της Λαυρεωτικής και πλέον αφήνουν το στίγμα τους στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Στην εν λόγω λίστα ήρθε να προστεθεί ακόμα ένας Αμερικανός. Ο λόγος για τον Σαμ Γκρίφιν, ο οποίος αγωνίστηκε με την φανέλα του Λαυρίου την περασμένη σεζόν και σε 20 αγώνες μέτρησε 13,4 πόντους, ενώ το τέλος της σεζόν τον βρήκε στην ACB για λογαριασμό της Γρανάδα.

Σύμφωνα, λοιπόν με πληροφορίες του SDNA, o Σαμ Γκρίφιν είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Μερκαζεφέντι, με την τουρκική ομάδα να φημίζεται για την συλλογή και την πώληση αρκετών ταλαντούχων παικτών.

