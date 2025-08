Πάουελ: «Εύχομαι τα επτά αστέρια να γίνουν οκτώ και ο Ναν λάβαρο»

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

- Οι πρώτες σκέψεις που είσαι πάλι εδώ;

«Είναι φανταστικά! Πάντα μου αρέσει να επιστρέφω στην Ελλάδα. Αγαπώ την κουλτούρα, αγαπώ τους ανθρώπους. Είναι πάντα ωραία γιατί είμαι εδώ για το μπάσκετ. Οπότε λατρεύω που κάνω αυτό που αγαπώ. Να δίνω πίσω πράγματα στα παιδιά, να μοιράζω την γνώση που μου δόθηκε κι εμένα».

- Κι είσαι εδώ για μπασκετικούς λόγους σε ένα ανακαινισμένο γήπεδο. Το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι σκέψεις σου, βλέποντας το Glass Floor, τις εξέδρες και όλα;

«Είναι υπέροχα! Είναι φανταστική η υποστήριξη… Έχω δει videos των φιλάθλων στους αγώνες. Πόσο παθιασμένοι είναι γι’ αυτό. Το LED στον αγωνιστικό χώρο είναι τρομερό, είναι σίγουρα «καυτό». Φέρνει κι άλλη προσοχή στο παιχνίδι. Είναι τρομερό που είμαστε εδώ όλη την εβδομάδα, δουλεύουμε σε αυτό, βλέπουμε τους διαφορετικούς σχεδιασμούς, την τεχνολογία από πίσω. Όπως επίσης τα αποδυτήρια, είχα την ευκαιρία να δω τα αποδυτήρια και κάποιον από τους παλιούς συμπαίκτες μου, που τον αντιμετώπισα στο ΝΒΑ. Το όνομά του είναι σε ντουλαπάκι. Είναι σίγουρα φανταστικό, ένα υπέροχο μέρος. Εύχομαι μια μέρα να μπορέσω να τα δω όλα αυτά ζωντανά».

- Μιας κι είπες για τους φιλάθλους, θέλεις να δεις ένα video; Επειδή έχουμε ένα special video για σένα.

«Ένα special video, για μένα; Ναι… Αυτό είναι που θέλω να δω και να το ζήσω. Όλα τα τραγούδια και τα συνθήματα που έχετε στη διάρκεια του αγώνα. Είναι φανταστικό. Εύχομαι οι φίλαθλοι του ΝΒΑ να είχαν κάτι σαν αυτό. Αυτή είναι σίγουρα μια μοναδική εμπειρία. Όχι ότι οι φίλαθλοι στο ΝΒΑ είναι… κακοί. Αλλά το να βλέπεις αυτό είναι υπέροχο».

- Θα πρότεινες κάτι τέτοιο σε φίλους σου ή άλλους παίκτες του ΝΒΑ για να το ζήσουν από τις εξέδρες ή να παίξουν εδώ;

«Ναι, σίγουρα! Έχω δει και έχω ακούσει από παιδιά που έχουν παίξει εδώ, πόσο διαφορετική είναι η ατμόσφαιρα. Πόσο έντονη. Από τον Πάτρικ Μπέβερλι ως τον Κέντρικ Ναν κι από τον Κέβιν Ντουράντ ως τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, που είχε έρθει για να δουν αγώνες. Φυσικά κι ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε έρθει για να δει τον αδερφό του. Πόσο τρελή είναι η ατμόσφαιρα. Το πάθος, οι παραδόσεις που έχετε είναι κάτι που αξίζεις. Νομίζω πως είναι όλοι θα μπορούσαν να έρθουν, ειδικά αν αγαπούν το μπάσκετ, να δουν το πάθος και την αφοσίωση σε μια ομάδα. Είναι φανταστικό».

- Για να είμαι ειλικρινής, πήρα μια γρήγορη ματιά όταν μπήκες στα αποδυτήρια, και κατευθύνθηκες απευθείας στο ντουλαπάκι του Κέντρικ Ναν.

«Είναι δικός μου! Είναι σίγουρα ο αγαπημένος των φιλάθλων εδώ. Το ξέρω! Είναι σπουδαίος! Έπαιξα εναντίον του όταν ήταν στο Μαϊάμι, τώρα είμαι εγώ στο Μαϊάμι. Είναι σαν οικογένεια εκεί, οπότε πάντα τον υποστηρίζουμε. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι έχει διαρκή επιτυχία εδώ».

- Αν δεις τα λάβαρα, έχουμε επίσης τον σπουδαίους παίκτες. Όπως τον Μάικ Μπατίστ, τον Ντομινίκ Ουίλκινς.

«Ναι, από το Long Beach. Μου έδειξαν την ιστορία (εδώ). Τον Μπάιρον Σκοτ και τον Ντομινίκ Ουίλκινς. Ελπίζω πως κάποια στιγμή κι ο Κέντρικ Ναν θα είναι εκεί (σε λάβαρο)».

- Αυτό είναι κάτι που εύχεται κι ο ίδιος. Θέλει να κερδίσει πολλούς τίτλου εδώ και να έχει το δικό του λάβαρο.

«Ναι, πιστεύω ότι μπορεί! Έχετε καλή ομάδα. Εύχομαι τα επτά να γίνουν οκτώ… Βλέπεις, ξέρω λίγη ιστορία. Οπότε εύχομαι να πάρει ένα. Θα είναι καλό γι’ αυτόν».

- Θα ήθελες να έρθεις εδώ ως επισκέπτης και να παρακολουθήσεις έναν αγώνα της EuroLeague από τις εξέδρες;

«Σίγουρα θέλω! Έχω υπάρξει συμπαίκτης με πολλά παιδιά από την Ευρώπη, που πάντοτε μου λένε να έρθω για να δω κάποιους αγώνες. Εύχομαι το πρόγραμμά μου να συγχρονιστεί και να μπορέσω να δω έναν αγώνα. Είναι σίγουρα μια ωραία εμπειρία. Είμαι πάντοτε ανοιχτός, όταν «τελειώσω» από το ΝΒΑ, να έρθω εδώ και να παίξω στην EuroLeague και να είμαι σε μια ομάδα, ώστε έχω την ευκαιρία να το ζήσω αυτό ως εμπειρία κι ως παίκτης».

- Επίσης, είχες εδώ την ευκαιρία να δουλέψεις με κάποια παιδιά, να τους δείξεις κάποια πράγματα, πόσα έχεις μάθει ως τώρα στο ΝΒΑ. Ποια είναι η γνώμη σου για το TrenchWork Sports στο ΟΑΚΑ. Γίνεται κάτι σαν παράδοση, ε;

«Είναι φανταστικό αυτό που κάνει η TrenchWork: χτίζει, διδάσκει, δείχνει. Μεγαλώνει το brand και το μπάσκετ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ξέρεις πολλά από αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, έρχονται απ’ όλα τα μέρη για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους πάνω στο μπάσκετ. Έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν με μερικούς από τους καλύτερους προπονητές και γυμναστές στον κόσμο. Πιστεύω πως είναι φανταστικό. Εύχομαι να συνεχίσει να μεγαλώνει και να γίνεται καλύτερο, να βρούμε περισσότερες χορηγίες από διαφορετικές εταιρείες εδώ, που θέλουν να βοηθήσουν τις επόμενες γενιές και τα ταλαντούχα παιδιά που υπάρχουν στο μπάσκετ».

🗣️ Norman Powell on CLUB 1908: “Hopefully you turn that seven into eight and Kendrick Nunn will be up there!” ⭐️💚



The full interview is 🔛! Enjoy everyone! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/uDeAVmVpLg