Έγραψε ιστορία η ΜακΜπράιντ στο WNBA: 8/8 τρίποντα σε ένα ημίχρονο (vid)

Οι Μινεσότα Λινξ έκαναν... πάρτι απέναντι στις Λας Βέγκας Έισις και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 111-58. Φυσικά, αυτό που ξεχώρισε στον αγώνα ήταν η εμφάνιση της Κάιλα ΜακΜπράιντ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο ημίχρονο του ματς είχε 24 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ είχε 8/8 τρίποντα. Έτσι, έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία της λίγκας που έχει 8 τρίποντα σε ένα ημίχρονο με ποσοστό ευστοχίας 100%.

AN UNREAL 1ST HALF FOR KAYLA MCBRIDE!



24 PTS

8-8 3PT

2 REB

4 AST

2 STL



She becomes the only player in league history to score 8 3PM on 100% FG in any half 👏 pic.twitter.com/e26t8sMAuR