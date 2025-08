Μίδας στο Λος Άντζελες ο Ντόντσιτς: Υπέγραψε τριετή επέκταση συμβολαίου με τους Λέικερς!

Δεν το κουνάει από τους Λέικερς ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ, ο οποίος ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας ανανεωθεί σωματικά υπέγραψε τριετή επέκταση συμβολαίου με τους "Λιμνανθρώπους" έναντι 165 εκατομμυρίων δολαρίων.

O 26χρονος είχε υπόλοιπο στο προηγούμενο συμβόλαιό του δύο χρόνια (μέχρι το 2027), που θα του απέφερε 95 εκατομμύρια δολάρια και με τη νέα συμφωνία θα πάρει κατά μέσο όρο 55 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ωστόσο το 2028 θα μπορεί να υπογράψει νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και αξίας 417 εκατομμυρίων δολαρίων!

I just signed my extension with the Lakers. Excited to keep working to bring championships to LA and make Laker Nation proud. Grateful to the Lakers, my teammates and all the fans who’ve shown so much love since day one. This is just the beginning. 💜💛 pic.twitter.com/PrTfTxxlpU