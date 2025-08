Επίσημο: Στον Ερυθρό Αστέρα ο Ντεβόντε Γκράχαμ (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντεβόντε Γκράχαμ. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε το συμβόλαιό του την Παρασκευή (1/8), το οποίο θα έχει διάρκεια για έναν χρόνο.

Ο 30χρονος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς και σε 8 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 13,4 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ.

Амерички бек Девонте Грејем потписао је у петак уговор са нашим клубом и представљаће огромно појачање за КК Црвена звезда Меридианбет у такмичарској сезони 2025-2026! 🔴⚪️



