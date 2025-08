Ένας Έλληνας ανάμεσα στους 45 στην λίστα διαιτητών για το Eurobasket

Ο Γιώργος Πουρσανίδης είναι ο μοναδικός διαιτητής που θα εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα στο EuroBasket, καθώς είναι ο μόνος από την χώρα μας που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 45 διαιτητών που ανακοίνωσε η FIBA για την διοργάνωση.

Να σημειώσουμε ότι ο πολύπειρος ρέφερι είχε σφυρίξει και στο EuroBasket 2022.

The list of referees selected for FIBA #EuroBasket 2025 has been announced.https://t.co/uti61MuEQ3